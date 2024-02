Intel améliore les performances en jeu de ses cartes graphiques jusqu’à 155% avec ce nouveau pilote

Intel vient de déployer deux nouveaux pilotes pour ses processeurs et cartes graphiques, qui augmentent non seulement les performances en gaming, mais également la stabilité générale de vos ordinateurs.

Un nouveau pilote est disponible pour les cartes graphiques Arc d’Intel, en particulier celles intégrées aux récents processeurs Core Ultra de la société. Nommé 31.0.101.5333, ce dernier promet d’importants gains sur de nombreux jeux, qui peuvent aller jusqu’à 155% de performances supplémentaires.

Une mise à jour similaire avait déjà eu lieu il y a quelques semaines sur les cartes graphiques pour PC de bureau de la société, mais c’est désormais aux ordinateurs portables d’en profiter. Lors de notre test de l’Intel Core Ultra 7 155H sur le Zenbook 14 OLED ou le récent Zenbook DUO 2024, nous avons constaté d’impressionnants résultats en jeu par rapport aux générations précédentes, et Intel vient encore d’améliorer les performances.

Intel augmente vos FPS en jeu avec ce nouveau pilote

Le pilote 31.0.101.5333 promet d’importants gains, qui montent jusqu’à 155% de FPS supplémentaires sur Just Cause 4 en 1080p. On peut également s’attendre à des gains de 24% sur It Takes Two, le GOTY 2021, 14% sur Palworld, 27% sur Sid Meier’s Civilization VI ou encore 19% sur Halo The Master Chief Collection.

Télécharger le pilote Intel 31.0.101.5333

Ces augmentations de performances devraient permettre aux ordinateurs portables qui ne disposent pas d’une carte graphique discrète d’offrir une meilleure expérience de jeu, en augmentant de quelques FPS les performances attendues sur plus d’une dizaine de titres. Intel met très régulièrement à jour ses pilotes, c’est pourquoi les cartes graphiques de la société deviennent de plus en plus intéressantes à surveiller.

En plus du nouveau pilote graphique, que vous pouvez télécharger avec le bouton ci-dessus sur Windows 11 et Windows 10, Intel a également déployé un nouveau pilote pour ses puces Wi-Fi. Ce dernier est important puisqu’il corrige certains crashs pouvant entrainer des écrans bleus de la mort, ou encore des problèmes de connexion au Wi-Fi.

Ce dernier porte le numéro 23.30.0, et est lui aussi dès à présent disponible au téléchargement sur le site officiel. Vous retrouverez ci-dessous un lien direct pour l’installer sur votre PC Windows 11 ou 10.