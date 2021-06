AMD dévoile les Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M, du 1440p/100 FPS sur PC portable !

AMD a profité de la Computex 2021 pour dévoiler ses toutes nouvelles cartes graphiques dédiées aux PC portables : les Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M. Le constructeur affirme que ces dernières permettent de jouer aux récents jeux AAA en 1440p et 100 FPS. Elles se placent ainsi au rang de la version mobile de la RTX 3080 de Nvidia.

Ça y est, la Computex 2021 commence à lever le voile sur ses grosses annonces. C’est au beau milieu de la nuit, de notre côté du globe, qu’AMD a animé sa conférence. L’occasion pour le constructeur de révéler plusieurs informations croustillantes. On en retiendra surtout le lancement officiel des Radeon RX 6800M, 6700M et 6600M, les nouvelles cartes graphiques à destination des PC portables. Avec la gamme des Radeon RX 6000, AMD est enfin arrivé au niveau de NVIDA. Ces cartes ont pour objectif de dépasser ce dernier.

Les Radeon RX 6000M se basent chacune sur l’architecture RDNA 2. AMD affirme que le modèle plus haut de gamme, la 6800M, permet d’obtenir les meilleures performances pour une carte AMD sur PC portable à ce jour. En effet, celle-ci sera capable de faire tourner les derniers jeux AAA, extrêmement gourmands en ressource, à 100 FPS pour une résolution de 1440 p. Des chiffres très impressionnants rarement égalés sur laptop.

AMD veut faire mieux que Nvidia sur PC portable

La RX 6700M, elle, affichera également du 100 FPS pour 1440 p sur les « jeux populaires », tandis que la RX 6600M permettra de « gaming 1080p épique ». Ce sont donc des promesses un peu vagues qu’a fait AMD sur ses modèles moins premium, mieux vaut ainsi attendre d’obtenir leur fiche technique complète avant de faire un choix entre les trois versions. On sait en revanche que la RX 6800M atteindra une puissance de 145W, puis 135W et 100W pour les RX 6700M et 6600M respectivement. Objectif : délivrer de meilleures performances que Nvidia lors des sessions sur batterie.

Sur le même sujet : AMD Radeon RX 6600 et 6600 XT : la fiche technique des cartes graphiques fait surface

La Radeon RX 6800M est composée de 40 unités de calcul et tourne à une fréquence de 2300 MHz. Elle dispose de 12 Go de RAM GDDR6 et de 96 Mo d’Infinity Cache. La Radeon RX 6700M, quant à elle, bénéficie de 36 unités de calculs, de 10 Go de RAM GDDR6 et de 80 Mo d’Infinity Cache. Sa fréquence d’horloge est également de 2300 MHz. Enfin, la Radeon RX 6600M propose 28 unités de calcul pour une fréquence d’horloge de 2177 MHz. Elle s’alimente de 8 Go de RAM GDDR6 et de 32 Mo d’Infinity Cache. Les trois cartes graphiques sont disponibles à partir d’aujourd’hui.