AMD prévoirait une Radeon RX 6500 pour concurrencer la GeForce RTX 3060 de Nvidia

La prochaine carte graphique d’AMD pourrait bien s’adresser aux petits budgets, puisqu’il s’agirait de la Radeon RX 6500. Elle viendrait attaquer directement la RTX 3060 sur le segment du jeu en 1080p. Elle devrait être disponible dans le courant du mois d’avril.

Tout le monde n’a pas forcément les moyens de s’acheter une carte graphique ultra puissante pour du jeu en 4K. Certains se contentent en effet d’une carte plus modeste, mais efficace pour s’amuser sur un écran 1080p. C’est ce public qu’AMD devrait viser avec sa prochaine carte.

En effet, il semblerait que le constructeur américain s'apprête à dévoile une carte dédié à ce marché. Il s’agirait de la RX 6500, qui succéderait logiquement à la RX 5500. Selon les premières fuites, elle serait équipée de 32 unités de calcul, de 2048 cœurs Cuda et de 8 Go de RAM GDDR6. Le tout se baserait sur l’architecture Navi 23 gravée en 7 mm. La carte profiterait des dernières innovations de la gamme.

Elle devrait être vendue aux alentours des 350 dollars dès le mois d'avril. Néanmoins, vu la pénurie de semi-conducteurs qui frappe actuellement le marché, il y a de fortes chances que les prix s’envolent très rapidement.

AMD vise le marché du milieu de gamme

Dans tous les cas, la RX 6500 devrait être une carte venant attaquer de front directement la RTX 3060, présentée par Nvidia il y a quelques semaines. Une carte de milieu de gamme, donc, qui permettrait de jouer à tous les gros jeux du moment en 1080p.

Notons qu’AMD a récemment dévoilé sa RX 6700 XT. Cette carte, qui se place logiquement en dessous de la 6800, de la 6800 XT et de la 6900 vise le marché du milieu de gamme « plus ». Elle est avant tout dédiée aux joueurs qui disposent d’un écran en 1440p et vient donc marcher sur les plates-bandes de la RTX 3070, présentée en septembre 2020.

Pour rappel, AMD a dévoilé sa nouvelle gamme RX 6000 fin 2020 et y apporte diverses améliorations notables, comme plus de puissance (évidemment) mais aussi le SAM, qui permet de gagner en performances si vous couplez la carte avec l’un des derniers processeurs Ryzen, ainsi que la compatibilité avec le ray-tracing, demandée depuis longtemps sur les cartes AMD.