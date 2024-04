Les RTX 4090 mettent le feu aux PC, rien n’a changé un an après leur sortie

Les NVIDIA GeForce RTX 4090, puissantes cartes graphiques destinées aux gamers et professionnels de la création, sont confrontées à un défaut qui continue plus d'un an après leur sortie : la fusion de leurs connecteurs d’alimentation.

La GeForce RTX 4090 de NVIDIA est une carte graphique de dernière génération. Celle-ci est conçue pour offrir de hautes performances dans les jeux vidéo et les tâches graphiques telles que le montage vidéo ou la modélisation 3D. Toutefois, un grave problème affecte ce modèle : les connecteurs 12VHPWR, essentiels pour alimenter la carte en électricité, sont susceptibles de surchauffer et de fondre. Lorsque cela se produit, il y a un risque réel que la carte graphique soit irrémédiablement endommagée.

Northridge Fix, un atelier spécialisé dans la réparation électronique, se retrouve au centre de cette crise. Il reçoit jusqu'à 200 GeForce RTX 4090 par mois, toutes avec des connecteurs brûlés qui nécessitent une réparation immédiate. Ce taux élevé de défaillance dévoile un problème sévère qui persiste après plus d'un an que ces cartes sont sur le marché.

Un an après sa sortie, les connecteurs de la RTX 4090 fondent encore

En réaction à ces défauts, NVIDIA a révisé le design des connecteurs pour les nouvelles séries GeForce RTX 40 “SUPER” en intégrant des broches de détection plus courtes. Cette modification est destinée à limiter l'excès de courant lorsque le câble n’est pas parfaitement connecté. Simultanément, CableMod, un autre fabricant de connecteurs, a réagi en rappelant tous les connecteurs 12VHPWR, y compris les versions améliorées, pour les remplacer ou rembourser.

Le remboursement proposé par CableMod concerne le coût total des connecteurs achetés par les utilisateurs. Cette mesure vise à restaurer la confiance des propriétaires de ces cartes graphiques et à prévenir les incidents futurs en assurant que même les connecteurs révisés ne présentent pas de risque pour les utilisateurs.

Il est essentiel pour les utilisateurs de la GeForce RTX 4090 de suivre les directives officielles pour l'installation et le maintien de leurs cartes graphiques, afin d'éviter ces problèmes de surchauffe. Bien que les instructions précises puissent varier, elles incluent généralement des recommandations sur la manière correcte de les brancher, de vérifier l'intégrité des câbles et de s'assurer que toute l'installation électrique respecte les normes de sécurité établies par NVIDIA. Actuellement, il n'existe pas de connecteurs tiers fiables sur le marché, il est donc important d'adhérer strictement aux recommandations du fabricant.