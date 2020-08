PlayStation Plus septembre 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet aux joueurs de tester gratuitement à deux jeux vidéos PS4 tous les mois. Sony vient de lever le voile sur la sélection du mois de septembre 2020. Pour la rentrée 2020, les abonnés sont invités à jouer à Street Fighter V et PUBG, le battle royal rival de Fortnite.



Ce mercredi 26 août 2020, Sony a mis en ligne le nom des deux jeux PS4 offerts dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus. La firme nippone n’offre plus de jeux PS3 ou PS Vita. En plus des jeux gratuits chaque mois, l’offre permet de jouer en multijoueur sur PS4 ou PS3, de profiter de remises exclusives et de conserver des sauvegardes de ses jeux directement sur le cloud.

Sur le même sujet : Profitez du My PlayStation Days pour acheter une PS4, des manettes et/ou jeux pas chers !

Voici la liste des jeux PS4 offerts en septembre 2020

Dès le mardi 1er septembre, les abonnés PlayStation Plus pourront installer sans frais supplémentaires Street Fighter V, le célèbre jeu de combats de Capcom. Très classique, le jeu sorti en 2016 ravira surtout les amateurs du genre grâce à ses personnages cultes et des graphismes retravaillés. Sony offre aussi PUBG, le Battle Royale qui concurrence Fortnite. Le jeu développé par Bluehole oppose une centaine de joueurs armés jusqu’aux dents dans un combat à mort aussi intense qu’impitoyable.

Street Fighter V : disponible dès le 1er septembre 2020

disponible dès le 1er septembre 2020 PUBG, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS : disponible dès le 1er septembre 2020

Si la sélection de Sony pour la rentrée ne vous plaît pas, on vous rappelle qu’un jeu offert le mois dernier est toujours disponible gratuitement jusqu’au 31 août 2020. Il s’agit de Call of Duty : Modern Warfare 2 – Campaign Remastered, le célèbre jeu de guerre. Que pensez-vous de la sélection de Sony du mois ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.