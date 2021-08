Playstation Plus Septembre 2021 : voici les jeux PS4 et PS5 à venir ce mois-ci

La liste des jeux offerts aux abonnés Playstation Plus en septembre 2021 vient de fuiter sur le net. On doit cette information au site communautaire Dealabs. Au programme, de la cuisine en coopération, un célèbre assassin atteint de calvitie et le retour d'une créature légendaire du cinéma de science-fiction.

Après un mois d'août 2021 plutôt léger avec Hunter's Arena : Legends sur PS5 et Plants VS Zombies : Battle for Neightborville sur PS4, les abonnés au Playstation Plus se demandent ce que leur réserve Sony en septembre 2021. Pas encore officialisée par le constructeur, la liste des jeux offerts à la rentrée vient de fuiter sur le net.

En effet, l'information a été publiée par le site communautaire Dealabs. Évidemment, il convient de prendre cette révélation avec des pincettes, du moins jusqu'à ce que Sony confirme ou infirme la chose. Mais justement, quels sont les jeux prévus pour les abonnés Playstation Plus en septembre 2021 ?

Liste des jeux PS Plus en septembre 2021 sur PS5 et PS4

D'après Dealabs, les joueurs pourront récupérer trois jeux sans surcoût du 7 septembre 2021 au 5 octobre 2021. Attardons nous tout d'abord au titre réservé aux propriétaires de PS5 : Overcooked ! All you can Eat. Au cas où vous ne connaîtriez pas ce party-game reconnu, il s'agit d'un titre multijoueur jouable jusqu'à quatre où vous devez confectionner des recettes le plus rapidement possible. Chaque cuisinier doit occuper un poste particulier (découpe, cuisson, vaisselle, service, etc.). Seulement, le chaos survient très rapidement sur Overcooked, entre le manque de communication et les obstacles imposés par certaines cuisines (plateformes changeantes, irruption de lave en fusion, etc.). De quoi briser quelques manettes et amitiés.

Le second titre sera accessible au joueur PS4, il s'agit de l'excellentissime Hitman 2, développé par IO Interactive. On reprend ici la formule éprouvée du premier volet, à savoir des niveaux gigantesques et de multitudes possibilités pour assassiner ces cibles. C'est justement dans la connaissance de votre terrain de jeu qu'Hitman prend tout son sens. Et il n'y a rien de plus grisant que de faire passer la mort de vos cibles pour des accidents, parole de vétéran de la saga.

Enfin, le troisième jeu met à l'honneur l'une des créatures les plus célèbres du 7e art : le Predator. Dans Predator : Hunting Grounds, vous serez à amener à rejoindre une équipe de mercenaires aux capacités et équipements divers. Le but est évidemment de coopérer pour remplir des objectifs divers (assassinat, ramasser des documents, prélever des données scientifiques, etc.). Seulement, un autre joueur, dans la peau du Predator, rôde sur la carte. Armé de son redoutable canon laser et de sa vision thermique, il faudra redoubler d'efforts et de cohésion pour ne pas se faire trucider par la créature.

Source : Dealabs