PlayStation Plus : la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en novembre 2021 a fuité

De nouveau, on connaît la liste des jeux qui seront gratuits pour les abonnés PlayStation Plus en novembre. Le mois prochain, Sony va donc offrir The Walking Dead : Saints & Sinners, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble et Knockout City. C’est la troisième fois consécutive que l’on connaît les titres à l’avance.

Cela commence à devenir une habitude. Le mois dernier, la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation avait fuité. Même constat le mois d’avant encore. Novembre ne va donc pas faire exception. De nouveau, on doit ces informations à nos confrères de Dealabs, qui ont visiblement une source bien informée. Voici donc les titres qui seront disponibles gratuitement sur le PS Store du 2 novembre au 7 décembre 2021.

Commençons par Knockout City, un jeu de balle au prisonnier survitaminé. Dans ce dernier, vous pouvez personnaliser votre avatar à souhait pour le faire évoluer dans un décor qui ressemble à s’y méprendre à l’univers de Fortnite. Avec les diverses boules à votre disposition, il vous faudra éliminer vos adversaires pour rendre votre équipe victorieuse.

Voici la liste des jeux gratuits sur le PS Store en novembre 2021

Ensuite, nous avons The Walking Dead : Saints & Sinners, un jeu en VR infesté de zombies. Dans les ruines de la Nouvelle-Orléans, vous devrez vous allier avec les factions que vous trouverez sur votre chemin, au risque d’en faire vos ennemis.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vous propose de parcourir le monde merveilleux d’Amalur (CQFD) dans un RPG réalisé par le game designer de The Elders Scrolls : Oblivion. Votre but ? Devenir immortel.

Enfin, First Class Trouble est un jeu multijoueur dans lequel la coopération est indispensable pour survivre. À vous de faire les bons choix et de garder la tête froide pour éviter les erreurs fatales.

Notez que l’on ne connaît que 4 des jeux qui seront offerts au mois de novembre. En effet, Dealabs indique qu’il reste deux jeux VR mystère à découvrir avec l’offre. Cela rejoint la stratégie de Sony durant le mois d’octobre, qui avait offert 3 jeux VR surprise pour faire la promotion de son casque de réalité virtuelle.