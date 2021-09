PlayStation Plus octobre 2021 : voici les jeux PS5 et PS4 offerts ce mois-ci

Chaque mois, Sony offre plusieurs jeux aux abonnés du PlayStation Plus. Ce mois d’octobre ne fera pas exception à la règle. La liste a été confirmée par le constructeur : nous aurons Hell Let Loose, Mortal Kombat X et PGA Tour 2K21.

La liste avait déjà fuité il y a quelques jours, la voilà confirmée par Sony. Chaque mois, les abonnés au PlayStation Plus reçoivent plusieurs jeux gratuits. Rebelote pour ce mois d’octobre 2021. Nous avons, comme à chaque fois, un titre PS5 et deux titres PS4.

Le jeu PS5 de la liste est Hell Let Loose. Il s’agit d’un jeu multijoueur ayant pour thème la seconde guerre mondiale. Sa particularité est de proposer de grandes batailles à cent joueurs divisés en deux équipes. Le but n’est pas de tuer l’adversaire, mais de contrôler les ressources disponibles sur la carte. Nul doute que les serveurs vont être assaillis par les nouveaux joueurs, c’est donc le moment parfait pour commencer. De quoi vous permettre d’occuper les nombreuses soirées d’automne qui se profilent à l’horizon. Précisons que ce n’est pas une exclusivité PS5, puisque Hell Let Loose est déjà sorti depuis deux ans sur PC.

La PS4 accueille deux nouveaux jeux

Les possesseurs de PS4 (et de PS5 par extension) vont bénéficier de deux jeux. Le premier est une simulation de golf. Il s’agit de PGA Tour 2K21. Vous l’aurez deviné, ce titre vous permettra de parcourir les greens du monde entier pour montrer votre talent. Enfin, le dernier titre de la liste est Mortal Kombat X. Est-il encore utile de présenter la licence ? Jeu de combat à un contre un, il vous permet d’humilier vos adversaires grâce à des finish sanglants.

A lire aussi – Test de Diablo 2 Resurrected : le mal est de retour et ça fait du bien

Pour télécharger ces trois jeux, c’est très simple. Il suffit d’être abonné au PlayStation Plus et de vous connecter au PS Store à partir du 5 octobre. Il vous sera alors proposé de les télécharger. Ces jeux seront disponibles jusqu’au 1er novembre prochain.

A noter que les jeux offerts au mois de septembre, à savoir Hitman 2, Predator Hunting Grounds et Overcooked sont encore téléchargeables jusqu’au 5 octobre. Dépêchez vous de les récupérer si ce n’est pas déjà fait !