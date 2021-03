Civilization 6 serait gratuit sur PS4 et PS5 grâce au PS Plus en avril 2021

Chaque mois, Sony offre des jeux aux abonnés du PlayStation Plus. Les titres du mois d’avril commencent à faire parler d’eux, puisqu’il semblerait que l'un d'eux soit Civilization VI. Oddworld Soulstorm sera également de la partie.

Tous les mois c'est le même rituel : Sony offre plusieurs titres à ses abonnés, aussi bien sur PS4 que sur PS5. Concernant le mois d’avril, c’est encore un peu flou. On sait que Oddworld Soulstorm sera offert dès sa sortie le 6 avril, mais aucune annonce concernant les autres titres. C’est sans compter sur les fuites.

En effet, un utilisateur de Reddit a partagé sa découverte sur le store japonais. Il affirme que c’est Civilization VI qui est annoté comme étant offert ce mois d’avril 2021 sur la plateforme. Une offre logique, étant donné que le jeu est maintenant relativement ancien. Pour rappel, il est sorti en 2016. Take Two lui a également fait bénéficier d’un week-end gratuit ces derniers jours, permettant aux novices de s’essayer à son gameplay. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le 4X connait une promotion de ce genre, puisqu’on le rappelle, il avait déjà été offert sur l’Epic Games Store en mai 2020.

PS Plus : Civilization VI rejoint la liste des jeux gratuits en avril

Civilization VI est sorti sur PC, Switch, Xbox One et PS4. Il est même disponible sur iOS et Android. Le principe est simple : vous incarnez le leader d’une civilisation que vous devrez la faire prospérer du néolithique jusqu’à nos jours. Il s’agit d’un titre pensé à la base pour le combo clavier/souris, mais il se montre finalement très jouable manette en main.

Pour le moment, cela fait donc deux jeux offerts avec l’abonnement PS Plus, si l’on se fie à cette fuite. On peut s’attendre à d’autres titres, étant donné que ces derniers temps, Sony nous a gâté avec trois ou quatre jeux chaque mois. En ce moment, c’est notamment FF7 Remake , Remnant et Maquette qui sont disponibles. Le constructeur offre également des titres à part via son opération Play at Home, comme Ratchet and Clank, encore disponible. Il a d’ailleurs été annoncé que ce dernier bénéficierait d’améliorations graphiques sur PS5.

