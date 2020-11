PS5 : Sony bannit les joueurs PS4 qui ont réussi à débloquer les jeux du Playstation Plus Collection

Le Playstation Plus Collection offre aux propriétaires de PS5 abonnés au Playstation Plus une sélection d’une vingtaine de jeux mythiques de la PS4. Normalement réservée uniquement aux joueurs PS5, certains joueurs PS4 ont trouvé quelques combines pour profiter de la Playstation Plus Collection sans avoir de PS5. Sony a décidé de faire le ménage en bannissant les joueurs concernés.

La PS5 est officiellement disponible en France depuis le 19 novembre 2020. Si Sony ne peut pas se targuer d’avoir un service alléchant comme le Xbox Game Pass, le constructeur a décidé de gâter les premiers joueurs PS5 avec le Playstation Plus Collection. Disponible pour tous les joueurs PS5 abonnés au Playstation Plus, la Playstation Plus Collection regroupe une vingtaine de titres mythiques de la PS4.

On y retrouve quelques-unes des meilleures exclusivités de la console comme God of War, BloodBorne, The Last of Us : Remastered, Infamous : Second Son ou encore Days Gone. Certains jeux multiplateformes sont également de la partie comme l’excellent Rachet and Clank de 2016, Resident Evil 7 ou encore Batman Arkham Knight, le dernier volet des aventures du chevalier noir signé par les développeurs de Rocksteady. Vous pouvez d’ailleurs retrouver la liste complète des jeux du Playstation Plus Collection ici.

Bien évidemment, de nombreux joueurs PS4 aimeraient eux aussi pouvoir profiter de ce catalogue séduisant, sans pour autant débourser 400 ou 500 € dans une PS5 Digital Edition ou une PS5. Face à la demande, certains propriétaires de PS5 ont vu une opportunité pour se faire un peu d’argent. En effet, certains d’entre eux ont décidé de vendre l’accès à leur compte entre 8€ et 10€ à des joueurs PS4.

Les jeux du Playstation Plus Collection étant aussi bien accessibles sur PS4 que sur PS5, les acheteurs n’avaient plus qu’à se connecter avec les identifiants de connexion des joueurs PS5 sur leur PS4 personnelle, et de faire un tour dans la bibliothèque afin de récupérer l’intégralité des jeux du Playstation Plus Collection. L’acheteur se reconnecte ensuite avec ses propres identifiants et peut retrouver tous les titres du Playstation Plus Collection dans sa ludothèque.

Sauf que, vous vous en doutez, la manipulation n’a pas particulièrement plu à Sony. Et pour cause, cette « technique » viole les conditions d’utilisation du constructeur. Ni une ni deux, Sony a décidé de procéder à une vaste campagne de bannissement, notamment à Hong-Kong et en Malaisie, où visiblement la pratique était plutôt répandue. Les sanctions sont plutôt lourdes, puisque les joueurs PS5 responsables ont été bannis à vie du PSN, tandis que les acheteurs ont interdiction d’accéder à leur compte PSN durant les deux prochains mois.

