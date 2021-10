PlayStation Plus : Sony offre 3 jeux surprises en novembre

Le PlayStation VR fête ses cinq ans d’existence et Sony veut marquer le coup. Pour ça, la firme japonaise a annoncé offrir des jeux PS VR à tous les abonnés du PS Plus en novembre. Pour le moment, la liste n'est pas connue, mais il y a quelques indices.

Le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de la PS4, est sorti en octobre 2016. Il y a cinq ans exactement, donc. Pour fêter cet anniversaire, Sony a décidé de faire un geste envers ses utilisateurs en leur offrant des cadeaux. Les abonnés au PS Plus recevront leurs jeux habituels du mois en novembre, mais aussi trois titres supplémentaires dédiés au casque. C’est le constructeur qui l’annonce sur son blog officiel :

« Pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons remercier dignement les fans de PlayStation : À partir de novembre, les membres PlayStation Plus recevront trois jeux PS VR en bonus sans frais supplémentaires. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la mise à jour de PlayStation Plus dans les semaines à venir. »

Le PSVR dispose de 500 jeux dans sa ludothèque

Une bonne nouvelle pour les adeptes de réalité virtuelle et une preuve du succès du casque. Sony se garde toutefois de donner le nom des jeux offerts, mais donne quelques indices, dont une liste des titres les plus populaires. Pour rappel, il y en a plus de 500 qui sont sortis depuis 2016.

A l’international, c’est Rec Room qui est le plus apprécié par les joueurs. Il est suivi par Beat Saber et par PlayStation VR Worlds, une démo technique destinée à montrer les capacités du casque. A la quatrième et la cinquième place, nous trouvons Skyrim VR et Resident Evil 7, qui avait été conçu à la fois pour jouer sur un écran et au casque. Si vous aimez jouer au PS VR, il vous faudra donc guetter les offres de novembre du PS Plus. Nous la partagerons dès qu’elle sera dévoilée, bien évidemment.

Pour ce qui est du PSVR 2, nous sommes toujours dans l’expectative. La présentation ne devrait plus tarder et certains misent sur le début de l’année 2022. En plus d’être dédié à la PS5, ce nouveau modèle pourrait apporter des innovations très intéressantes comme la présence d’écrans OLED.

