PlayStation Plus février 2022 : Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 offerts

Après d’excellents jeux offerts le mois dernier pour bien commencer l’année 2022, Sony récidive au mois de février en offrant trois nouveaux jeux : EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition et Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Nous avons donc affaire à deux jeux PS4, tandis que Planet Coaster est le seul titre PS5 du lot.

Pour le mois de février 2022, Sony va offrir trois nouveaux jeux à ses abonnés PlayStation Plus. Ceux-ci seront disponibles du 1er au 28 février 2022. Pour rappel, en janvier 2022, Sony avait offert Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers et Dirt 5, et il vous reste encore quelques jours pour les télécharger. Les nouveaux arrivants au mois de février sont :

EA Sports UFC 4 (PS4)

(PS4) Planet Coaster: Console Edition (PS5)

(PS5) Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4)

EA Sports UFC 4 est le dernier opus de la série MMA d'EA, sorti en 2020. De son côté, Planet Coaster : Console Edition est un jeu de construction de parcs qui vous permet de créer le parc fantastique de vos rêves. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep : À Wonderlands One-Shot Adventure, quant à lui, est une campagne autonome de Borderlands 2 qui propose des batailles fantastiques et un mode coopératif.

À lire également – Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en février 2022

PlayStation Plus : EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition et Tiny Tina's Assault on Dragon Keep en février 2022

Pour ceux qui ne connaissent pas Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, il s’agit d’une campagne autonome de 2013 qui a servi d'inspiration pour le prochain Tiny Tina's Wonderlands. Le jeu vous propose de choisir parmi six chasseurs de coffres, chacun ayant ses propres capacités et son propre style, et de vous lancer dans des batailles fantastiques en solo ou en coopération.

UFC 4 vous permet de créer un combattant amateur et le faire devenir une superstar de l’UFC en mode Carrière, ou défier le monde entier dans les batailles éclair ou les championnats du monde en ligne.

Enfin, Planet Coaster : Console Edition qui vous offre la possibilité de construire le parc d’attractions de vos rêves. À l’image des célèbres jeux Tycoon, il vous sera possible de créer un parc grâce à des centaines d’objets préfabriqués ou de créer vos propres attractions pièce par pièce. La gestion du parc est également mise à l’honneur, vous devrez surveiller les chiffres de fréquentation et augmenter vos bénéfices en modifiant les prix, les décors et en renouvelant les attractions.