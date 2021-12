PlayStation Plus janvier 2022 : découvrez les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony va commencer l’année 2022 comme elle l’a fini : en offrant quelques jeux aux abonnés du service PlayStation Plus. L’identité des jeux a été dévoilée un peu avance. Il s’agit de Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers et Dirt 5. Les trois jeux sont jouables sur PS4 et deux d’entre eux sont compatibles PS5. Cette liste est encore provisoire. Elle pourrait s’étoffer dans les prochains jours.

Comme chaque mois, nous suivons assidument l’officialisation de la liste des jeux offerts pour les abonnés du PlayStation Plus. Pour rappel, PlayStation Plus est un abonnement similaire au Xbox Live Gold de Microsoft. Il permet d’accéder à certaines fonctionnalités multijoueurs, à des réductions et à une sélection de jeux offerts. Depuis le lancement de la PlayStation 5, la sélection compte au moins un titre compatible avec la nouvelle console. Voire deux.

Lire aussi – Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de décembre 2021

En décembre 2021, les abonnés ont pu ajouter à leur bibliothèque Lego DC Super Villains, Mortal Shell et Godfall Challenger Edition. L’intégration de cette édition dans les jeux offerts a d’ailleurs fait l’objet de quelques critiques de la part des joueurs. Cette dernière, considérée comme une version d’essai, est tronquée de toute la campagne solo, faisant plutôt la part belle aux modes orientés arcade. Un mois plus tard, pas question de recommencer.

Playstation Plus : Dirt 5, Persona 5 Strickers et Deep Rock Galactic offerts en janvier 2022

La liste des jeux offerts en janvier 2022 n’est pas encore officielle. Mais une grande partie a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Trois jeux offerts le mois prochain ont fuité. Il s’agit de Dirt 5, de Persona 5 Strikers et de Deep Rock Galactic. Les trois jeux sont compatibles PS4. Mais seul Persona 5 Strikers n’est pas jouable sur PS5. Cette liste est encore provisoire. Elle pourrait se voir enrichie d’un titre pour PS VR. Les jeux seront téléchargeables à partir du 4 janvier 2022 et jusqu’au 1er février 2022.

Faisons un peu plus amples connaissances. Dirt 5 est le dernier né des jeux de rallye de Codemasters. Un opus qui n’a pas mis tout le monde d’accord, en s’éloignant de son positionnement simulation pour adopter celui de l’arcade, avec des parcours typés Hot Wheels. Persona 5 Strikers est un spin off du dernier opus de la saga Persona d’Atlus. Développé par Omega Force, il se veut davantage action (façon Dynasty Warriors) que RPG. Enfin Deep Rock Galactic est un shooter coopératif où les environnements sont générés de façon procédurale et où le décor est destructible.

Source : DeaLabs