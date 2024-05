PlayStation Plus : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en mai 2024

Il s’agit certainement de la fournée la plus généreuse de cette année 2024 pour les abonnés au PlayStation Plus. En ce mois de mai, ces derniers auront en effet droit à d’excellents offerts gratuitement, dont l’incroyable Tunic et le géant FC24.

C’est bien simple, il n’y a rien à jeter ce mois-ci. On ne s’en plaindra pas : la fournée des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en avril était relativement maigre, avec notamment Immortals of Aveum et Minecraft Legends, deux jeux qui n’ont pas vraiment marqué les esprits après leur sortie. En revanche, du côté du catalogue de jeux, Sony s’en est un peu mieux sorti. Tales of Kenzera: Zau, Dave the Diver et The Crew 2 ont tous les 3 rejoint la liste des titres disponibles.

Quoiqu’il en soit, le mois de mai s’annonce déjà bien meilleurs pour les joueurs PlayStation. Sony a en effet dévoilé la liste des 4 jeux qui seront offerts ce mois-ci aux abonnés PS Plus et, comme dit plus haut, vous y trouverez forcément votre bonheur. Et ce, que vous soyez plutôt jeu d’aventure à la Zelda, grand fan de foot ou as de la gâchette.

La liste des jeux PS4 et PS5 offerts aux abonnés PS Plus en mai 2024

Sans plus attendre, voici donc ce qui vous attend en ce mois de mai :

EA Sports FC 24 Standard Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Ghostrunner 2 (PS5)

(PS5) Tunic (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destiny 2: Lightfall (PS4, PS5)

On imagine que l’on n’a pas besoin de vous présenter EA Sports 24 FC le nouveau nom de la licence FIFA, soit dit en passant) ainsi que Destiny 2, le MMO FPS le plus influent de ces dernières années.

En revanche, vous devez absolument mettre la main sur Tunic si ce n’est pas déjà fait. Ce jeu d’aventure vous replongera dans la nostalgie des Zelda 2D, notamment grâce à son livret in-game qui cache un mystérieux secret…

De son côté, Ghostrunner 2 s’adresse à tous ceux qui s’amusaient sur les serveurs wall jump de Counter-Strike, avec son gameplay rapide comme l’éclair. Attention toutefois, le titre s’avère plutôt exigeant et vous demandera de maîtriser ses mécaniques à la perfection pour se révéler très satisfaisant.