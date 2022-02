Playstation Plus mars 2022 : Sony confirme la liste des jeux PS4 et PS5 offerts

Après avoir proposé de la baston en cage avec UFC 4 en février 2022, Sony compte offrir non pas mois trois mais quatre jeux aux abonnés Playstation Plus en mars 2022. Les joueurs pourront se procurer gratuitement GhostRunner sur PS5, Ark Survival Evolved, Sonic Team Racing et Ghost of Tsushima Legends.

Comme d'habitude, qui dit début de mois dit nouvelle sélection de jeux offerts aux abonnés Playstation Plus. Après avoir mis la baston en avant avec UFC 4 en février 2022, Sony donne dans la diversité avec les jeux proposés en mars 2022. En effet, la liste vient d'être confirmé par le constructeur, après avoir fuité une nouvelle fois sur le site Dealabs. Alors, que réserve l'entreprise nippone en mars 2022 ? Une fois n'est pas coutume, les joueurs pourront mettre la main sur non pas trois, mais quatre jeux, à savoir :

GhostRunner (PS5)

Ark Survival Evolved (PS4)

Sonic Team Racing (PS4)

Ghost of Tsushima : Legends (PS5)

Du choix sur PS4 et PS5 pour les abonnés Playstation Plus

En premier lieu, ils pourront se jeter sur la version PS5 de l'excellent GhostRunner. Ce Die & Retry en vue FPS vous invite à parcourir en grande vitesse une métropole futuriste dans un univers cyberpunk réussi. Le jeu fait la part belle au parkour et rappellera à certains égards Mirror's Edge, à la différence près qu'il faudra éliminer tous les ennemis dans une zone avant d'avancer. Attention toutefois, un seul projectile suffira à vous tuer. Il faudra donc faire preuve d'agilité et de réflexes à toute épreuve.

On change totalement d'ambiance avec Sonic Team Racing, un concurrent de Mario Kart et Crash Team Racing Nitro-Fueled. Vous avez deviné la formule : des courses effrénées sur des circuits colorés, des items et pouvoirs pour envoyer valser ses adversaires, et tous les personnage emblématiques de l'univers du hérisson bleu.

On poursuit avec Ghost of Tsushima : Legends sur PS5. Notez ici qu'il s'agit uniquement du mode multijoueur du titre de Sucker Punch. Dans Legends, vous devrez faire équipe avec deux ou quatre joueurs à travers des missions scénarisées et un mode survie. Bien entendu, votre personnage pourra monter de niveaux et obtenir de meilleurs équipements au fil de vos victoires. Terminons par Ark Survival Evolved, un jeu de survie/construction/exploration qui prend place sur une île habité par de terribles dinosaures et mammifères préhistoriques. On retrouve la formule du jeu de survie (construction de base et d'équipements, crafting à gogo, possibilité d'apprivoiser les dinosaures, etc.).