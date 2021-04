Playstation Plus : voici les jeux gratuits PS4 et PS5 en mai 2021

En mai 2021, les abonnés au Playstation Plus pourront mettre la main sur trois jeux gratuits. Il y en aura pour tous les goûts entre le principal concurrent de Call of Duty, du jeu de course pas vraiment subtile et de la survie sur une île déserte. À vos manettes !

Comme le veut la tradition, nouveau mois dit nouvelle fournée de jeux gratuits à destination des abonnés Playstation Plus. Après un mois d'avril 2021 sous la signe de la survie avec OddWorld : Soulstorm, Days Gone et Zombie Army 4, les joueurs vont pouvoir mettre la main sur trois autres titres dès le 4 mai 2021.

En premier lieu, les possesseurs de PS5 pourront s'essayer à Wreckest : Drive Hard, Die Last. Cet excellent jeu de course est un vibrant hommage à la série des Flatout. En d'autres termes, n'attendez pas de finesse dans WreckFest. Ici, enfreignez les règles, rentrez dans vos adversaires et envoyez-les valdinguer dans le décor. “Pilotez et personnalisez des véhicules, qu'il s'agisse juste d'en améliorer l'esthétique ou de renforcer l'armure pour qu'ils résistent à des accidents spectaculaires et sortez victorieux de combats endiablés”. Voilà qui résume bien WreckFest.

Changement total d'ambiance avec le premier jeu à destination des joueurs PS4, à savoir Battlefield 5. Dans cet opus, les développeurs de DICE sont revenus à leur premier amour : la Seconde Guerre mondiale. On retrouve la formule phare de la série : des affrontements d'envergure à 64 joueurs, des véhicules terrestres et aériens, et une multitude d'armes à votre disposition. De quoi patienter jusqu'à la sortie de Battlefield 6 en fin d'année 2021.

Le dernier titre proposé sur la PS4 ravira les amateurs de jeu de survie. Dans Stranded Deep, vous survivez miraculeusement à un crash d'avion. Et parce que le hasard fait bien les choses, vous échouez sur un archipel en plein milieu du Pacifique. C'est ici que commence votre quête pour survivre. Chassez de quoi manger, fabriquez des outils et des armes pour vous défendre, construisez un abri pour vous protéger des tempêtes tropicales et partez explorer les fonds marins et les îles proches grâce à votre radeau.

Pour rappel, Sony a récemment dévoilé le Playstation Plus Video Pass. Pour l'instant testé en Pologne, ce service supplémentaire permet aux abonnés Playstation Plus de profiter gratuitement chaque mois de plusieurs films et séries issus du catalogue de Sony Pictures. Ce service pourrait arriver en France d'ici un an.

Source : Playstation Blog