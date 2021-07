PlayStation Plus juillet 2021 : voici les jeux PS4 et PS5 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet à ses abonnés de jouer à deux jeux PS4 et un titre PS5 en juillet 2021. Ce mois-ci, Sony offre une sélection de haut vol composée de A Plague Tale : Innocence, Call of Duty Black Ops IIII et de WWE 2K Battlegrounds. Il y en aura pour tous les goûts !

Peu après Microsoft et les jeux gratuits du Xbox Games With Gold, Sony a levé le voile sur la liste des jeux offerts dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus. Comme c'est le cas depuis novembre dernier, le géant nippon inclut un jeu exclusivement disponible avec la PS5 dans sa sélection. Depuis quelques mois, les deux consoles cohabitent sur le marché.

La liste des jeux PS4 et PS5 gratuits en juillet 2021 avec PlayStation Plus

Ce jeu PS5 n'est autre que A Plague Tale : Innocence. Développé par Asobo Studio, ce jeu d'action-aventure propose un voyage ultra réaliste “au coeur des heures les plus sombres de l'histoire”. Le joueur découvrira les aventures d'Amicia et de son petit frère Hugo pendant l’épidémie de peste noire qui a ravagé l'Europe au Moyen-Âge. Le titre ravira les passionnés d'histoire médiévale.

A Plague Tale : Innocence : à télécharger du 7 juillet au 2 août 2021

Call of Duty : à télécharger du 7 juillet au 2 août 2021

WWE 2K Battlegrounds : à télécharger du 7 juillet au 2 août 2021

Sur PS4, Sony offre Call of Duty Black Ops IIII, un jeu de guerre futuriste réaliste, prenant et efficace qui se déroule en 2042. Le jeu d'Activision tire son épingle du jeu grâce à un mode Zombies très réussi composé de trois aventures complètes et d'un mode Battle Royale qui ravira les amateurs du genre.

Enfin, Sony permet de jouer à WWE 2K Battlegrounds, un jeu de catch WWE qui permet d'incarner un catcheur créé de toutes pièces par vos soins ou des Superstars et Légendes de la WWE. Vous affronterez vos adversaires au sein de 8 arènes différentes.

Si la sélection de ce mois-ci n'est pas parvenue à vous séduire, on rappellera que certains jeux gratuits avec Playstation Plus en juin 2021 sont toujours disponibles jusqu’au 5 juillet. Il s'agit de Star Wars Squadrons et Operation Tango. Pour tester Virtua Fighter 5, vous disposez même jusqu'au 2 août 2021.