Playstation prépare discrètement son concurrent au Xbox Game Pass

D'après des informations du journaliste réputé Jason Schreier, Sony travaille actuellement sur le développement d'un tout nouveau service, pensé comme le concurrent direct du Xbox Game Pass. Selon ses dires, il s'agirait d'une sorte de fusion entre le Playstation Plus et le Playstation Now, proposant notamment une rétrocompatibilité accrue avec des titres allant de la PS1 et à la PS5.

Avec le Xbox Game Pass, Microsoft a frappé fort en proposant ni plus ni moins que le Netflix du jeu vidéo, un comparatif d'emblée mis en avant par l'entreprise américaine. Après deux ans d'existence, le service connait une belle croissance de 37% en 2021 (contre 85% en 2020) et avoisine désormais les 20 millions d'abonnés. Le succès fou de Forza Horizon 5 avec ses 10 millions de joueurs va permettre à la plateforme de grossir davantage son nombre d'utilisateurs.

Et ce mercredi 8 décembre 2021, un autre titre très attendu débarque sur le Xbox Game Pass : Halo Infinite. Comme vous pouvez le constater dans notre test complet, le jeu a des qualités indéniables et il est clair que des joueurs ne vont pas hésiter à s'abonner au service pour découvrir les dernières aventures du Major.

Bien entendu, le carton du Game Pass fait des envieux chez la concurrence, à commencer par Sony qui n'a jamais connu la même dynamique avec le Playstation Now, son service de cloud gaming. Qu'à cela ne tienne, d'après le journaliste réputé Jason Schreier, le constructeur planche déjà sur un nouveau service pour concurrencer le Xbox Game Pass.

Sony élabore son concurrent au Xbox Game Pass

D'après ses sources, des personnes proches des plans de Sony, ainsi que des documents internes, on sait que Sony que travaille sur un service inédit répondant au nom de code Spartacus. En échange d'un abonnement mensuel, les propriétaires de PS4 et de PS5 pourront accéder à une vaste sélection de titres issus des catalogues PS1, PS2, PS3, PS4 et PS5.

Le lancement du service serait prévu en mars 2022, et visiblement il s'imposerait comme une fusion du Playstation Plus et du Playstation Now. Et si la marque Playstation Plus sera conservé, ce ne serait pas le cas du Playstation Now, qui serait supprimé progressivement. D'après les différents documents, Spartacus proposerait trois formules distinctes :

La première offrirait les mêmes avantages que le Playstation Plus (possibilité de jouer en ligne, réductions exclusives dans la boutique et jeux offerts tous les mois)

Une seconde offrirait un large catalogue de jeux PS4 et éventuellement PS5

La troisième, qui s'annonce comme la plus onéreuse, permettrait d'accéder à une large ludothèque de jeux PS1, PS2, PS3, Ps4 et PS5, à des démos étendues de titres récents, et à du streaming de jeux

Bien entendu, il conviendra de prendre toutes ces infos avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Sony. Sachez que nos confrères de Bloomberg ont tenté d'obtenir un commentaire du constructeur, en vain.