PlayStation Plus août 2021 : voici les jeux PS4 et PS5 gratuits ce mois-ci

Les jeux PlayStation Plus gratuits du mois d'août n'ont pas été officiellement révélés, mais ils ont fait l'objet d'une fuite sur le site Web officiel de PlayStation. Nous savons donc désormais que Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2 arriveront sur PS4, et Hunter's Arena : Legends sur PS5.

Alors que les jeux gratuits du mois d’août n’ont toujours pas été dévoilés, Sony a vendu elle-même la mèche en mettant prématurément à jour la page PS Plus sur son site Internet, avant de vite retirer toutes traces de la fuite. Malheureusement pour l’entreprise, Internet n’oublie rien, et certains internautes ont réussi à faire des captures d’écrans des jeux qui seront proposés gratuitement le mois prochain aux abonnés PS Plus.

LA LISTE DES JEUX PS4 ET PS5 GRATUITS EN JUILLET 2021 AVEC PLAYSTATION PLUS

Tout d’abord, les abonnés PS Plus pourront essayer en août Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville, un jeu de tir à la troisième personne développé par PopCap pour EA, sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC en septembre 2019. « Prenez votre sarbacane et laissez-vous emporter par le chaos du champ de bataille, alors que la tension s'étend au-delà de Neighborville dans de nouvelles régions sociales et de jeu libre aux confins du township contesté ».

Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville, à télécharger à partir du 2 août

Tennis World Tour 2, à télécharger à partir du 2 août

Hunter's Arena : Legends, à télécharger à partir du 2 août en exclusivité sur PS5

Le deuxième titre proposé n’est autre que Tennis World Tour 2 de Big Ant Studios est sorti sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC en septembre 2020. L'édition next-gen est sortie en mars. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modes de jeu, avec des parties en simple et en double, en local et en ligne. Un mode Carrière est également disponible, où vous pouvez gérer une saison, du personnel, des équipements et des sponsors.

Enfin, le dernier jeu proposé, Hunter's Arena : Legends, ne sera lui disponible que sur PS5 en tant que titre bonus. Il s'agit d'une bataille royale à 30 joueurs en PvP et PvE dans laquelle vous vous affronterez dans un monde où les démons ont fait surface. Ce dernier est déjà disponible sur Steam, mais ne sortira sur PS4 et PS5 que le 3 août prochain. Sony avait déjà annoncé que le jeu ferait partie des titres PS Plus du mois d'août, sa présence dans la liste n'est donc pas une surprise.

Pour rappel, les trois jeux du mois dernier sont toujours disponibles en téléchargement jusqu’au 2 août prochain. Il s’agit de A Plague Tale : Innocence, Call of Duty Black Ops IIII et de WWE 2K Battlegrounds.

