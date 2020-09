PlayStation Plus Collection sur PS5 : voici la liste des jeux PS4 disponibles dès le 19 novembre

Sony proposera dès le 19 novembre au travers de l'abonnement PlayStation Plus for PS5 une sélection de jeux PS4 dématérialisés auxquels vous pourrez immédiatement (re)jouer sur la nouvelle console. On fait le point sur la liste des jeux disponibles.

Sony a profité d'un événement retransmis en direct pour dévoiler le PlayStation Plus Collection pour la PS5.

Qu'est-ce que le PlayStation Plus Collection pour la PS5 ?

Le PlayStation Plus Collection est un service payant qui complète l'offre d'abonnement PlayStation Plus sur PS4 pour les détenteurs de la dernière génération de consoles Sony. Le constructeur y a inclut une sélection de jeux PS4 “emblématiques de la génération” que les abonnés peuvent télécharger et lancer sur la PS5.

Contrairement à d'autres services comme PS Now ou xCloud il ne s'agit pas d'une plateforme de jeu en streaming – les jeux sont installés et exécutés directement sur la console.

Quel est le prix du PlayStation Plus Collection pour la PS5 ?

Pour l'instant le prix du service reste un mystère. L'abonnement PS Plus coûte dans sa forme actuelle 8,99 € par mois. On peut donc imaginer soit que Sony proposera le PS Plus Collection au même prix, tout en le réservant aux détenteurs d'une PS5, ou peut être pour un tarif légèrement supérieur.

A quelle date le PlayStation Plus Collection pour la PS5 sera disponible ?

Le nouvel abonnement PlayStation Plus Collection pour la PS5 sera disponible dès le 12 novembre 2020 aux Etats-Unis et le 19 novembre 2020 en France et dans le reste du monde.

A quels jeux PS4 pourra-t-on jouer sur la PS5 grâce au PlayStation Plus Collection ?

Sony a dévoilé une liste de 18 jeux disponibles au lancement de PlayStation Plus Collection sur PS5 :

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

D'autres jeux seront vraisemblablement ajoutés ultérieurement. Et dans tous les cas, à en croire Sony, il devrait être possible de jouer à plus ou moins court terme à “99 %” de jeux PS4 rétrocompatibles avec la PS5. Que pensez-vous de l'abonnement PS Plus Collection et de cette première sélection de 18 jeux ? Partagez votre avis dans les commentaires.