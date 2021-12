PlayStation Plus : prix, abonnement, jeux offerts, multijoueur, voici comment ça marche

Le PlayStation Plus est le compagnon presque indispensable des joueurs PlayStation, sur PS4 ou PS5. Pour jouer en ligne, pour obtenir des jeux et pour profiter d'autres avantages, il est rentabilisé assez rapidement par les abonnés. Mais si de premier abord, le service d'abonnement paraît simple à comprendre, il y a quelques subtilités à ne pas négliger pour optimiser au mieux le PlayStation Plus.

L'abonnement PlayStation Plus est au cœur de l'écosystème et de la stratégie de PlayStation. Il permet de débloquer tout le potentiel des PS4 et PS5 grâce à des fonctionnalités et avantages qui sont devenus indispensables pour bien des joueurs. Si vous n'êtes pas très familier de l'univers PlayStation, vous avez sûrement des questions sur le fonctionnement de ce service, nous sommes là pour y répondre.

Le PlayStation Plus, c'est quoi ?

En lançant la PlayStation 3, Sony a compris que cette nouvelle génération de console serait celle qui ferait la part belle au jeu en ligne. L'éditeur a donc lancé un service payant permettant de jouer en multi via internet afin de se rémunérer. Le PS Plus offre également quelques avantages additionnels en plus de l'accès au jeu en ligne afin de convaincre les joueurs d'investir dans un abonnement. Nous y reviendrons plus en détail dans la suite. Il s'agit de l'équivalent du Xbox Live Gold chez Microsoft.

Combien coûte l'abonnement au PlayStation Plus ?

Le prix officiel du PS+ est de 8,99 euros pour un mois, 24,99 euros pour trois mois et de 59,99 euros pour douze mois. Sony pousse clairement les joueurs à s'engager pour une année entière avec cette dernière offre qui revient à 5 euros mensuels, cherchant avant tout à fidéliser sa communauté.

Ce sont les tarifs conseillés, mais il est parfois possible de bénéficier de promotions auprès de revendeurs, et même sur le PlayStation Store.

Que contient le PlayStation Plus ?

Le PlayStation Plus donne donc la possibilité de jouer en ligne et en multi à ses joueurs PS4 et PS5, mais ce n'est pas tout. L'une des fonctionnalités les plus appréciées de l'abonnement est la possibilité d'obtenir chaque mois des jeux sans surcoût. Au moins deux titres PS4 sont rendus disponibles mensuellement, forcément rétrocompatibles PS5. De plus, des jeux PS5 peuvent parfois venir s'inviter dans la sélection du mois. De temps à autre, Sony peut aussi offrir aux abonnés PlayStation Plus des jeux VR. Les titres “gratuits” du PS Plus doivent être réclamés selon une période donnée et n'appartiennent pas vraiment au joueur, qui a besoin d'un abonnement actif au PS+ pour en profiter.

Le PlayStation Plus peut aussi donner droit à des remises exclusives, à un accès anticipé aux démos, aux essais bêta, et aux précommandes ainsi qu'à des récompenses spécifiques (skins, objets cosmétiques…) sur certains jeux, notamment free-to-play comme Fortnite ou Apex Legends. L'abonnement octroie par ailleurs 100 Go de stockage en ligne pour les sauvegardes dans le cloud, ainsi que la fonction de Jeu en partage, qui permet de jouer à des jeux multijoueurs ou en co-op avec un ami même s'il ne possède pas le jeu. Un ami peut aussi accéder à du contenu solo d'un titre qu'il ne possède pas.

Peut-on jouer en ligne sans PlayStation Plus ?

La majorité des jeux nécessitent un abonnement au PS Plus pour jouer en multijoueur en ligne. Mais certains titres populaires ne nécessitent pas ce service, et c'est notamment le cas des jeux disponibles gratuitement, comme Rocket League, Fortnite, Apex Legends, Warframe… En revanche, les jeux payants comme FIFA ont besoin du PS+ pour jouer en ligne, sauf exception. Final Fantasy XIV peut être joué sans le PlayStation Plus par exemple, mais il faut payer un abonnement en parallèle pour se connecter au MMORPG de Square Enix.

Si vous êtes abonné PS Now, vous pouvez aussi jouer en ligne aux jeux du catalogue sans avoir besoin de souscrire au PS Plus.

Quels sont les jeux du PlayStation Plus Collection ?

À la sortie de la PS5, Sony a introduit le PlayStation Plus Collection, disponible sans frais supplémentaires pour les propriétaires d'une PS5. Ceux-ci ont ainsi accès à une sélection de jeux qui ont marqué la PS4, avec de nombreuses productions de studios maison comme Ratchet et Clank, God of War, Uncharted 4 ou The Last of Us Remastered, mais aussi des titres exclusifs tiers dont Persona 5 et d'autres grands jeux de la génération (Monster Hunter: World, Resident Evil 7 Biohazard…). Voici la liste complète des jeux inclus dans le PlayStation Plus Collection :

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet et Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief's End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV, Édition Royale

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Le PlayStation Plus Collection est réservé aux joueurs PS5, qui leur permet à moindre coût de se familiariser à l'écosystème de jeux PlayStation de la génération précédente pour prendre un bon départ avec leur nouvelle console et en attendant que ne sortent des jeux estampillés PS5. Sony bannit les joueurs PS4 qui débloquent les jeux du PlayStation Plus Collection, ne tentez donc pas d'user de techniques et autres astuces, afin d'y accéder avec une PlayStation 4 plutôt qu'avec une PlayStation 5.

Vers une fusion PlayStation Plus et PlayStation Now ?

PlayStation prépare son concurrent au Xbox Game Pass. Malgré l'échec relatif de la génération Xbox One, la branche gaming de Microsoft a su relever la tête de l'eau en recentrant sa stratégie sur un nouvel abonnement regroupant un catalogue riche en jeux, avec les titres Xbox Game Studios disponibles dès le jour de leur sortie, et du cloud gaming. Un succès qui a donné des idées à Sony : le groupe japonais veut lui aussi parvenir à rentabiliser un service d'abonnement plus rémunérateur et songerait pour cela à fusionner le PlayStation Plus et le Playstation Now, ce dernier disparaissant au profit du premier, qui serait remanié.

Le projet, nom de code Spartacus, n'est pas officiel. C'est le journaliste Jason Schreier, réputé pour la fiabilité de ses informations, qui l'a révélé. Selon lui, Sony déclinerait le futur PlayStation Plus en trois formules, avec à chaque niveau supplémentaire des fonctionnalités additionnelles.

Niveau 1 : Le PlayStation Plus tel qu'il existe aujourd'hui, avec les options décrites plus tôt dans cet article.

Le PlayStation Plus tel qu'il existe aujourd'hui, avec les options décrites plus tôt dans cet article. Niveau 2 : Accès à un catalogue de jeux PS4, voire PS5.

Accès à un catalogue de jeux PS4, voire PS5. Niveau 3 : Accès à un catalogue de jeux misant sur la rétrocompatibilité avec des titres PS1, PS2, PS3, Ps4 et PS5, ainsi qu'à des démos étendues de titres récents. C'est également cette offre qui permettrait de jouer en cloud gaming sur PS4, PS5 ou PC Windows, comme le PS Now actuellement.

On ne sait pas pour quand ce nouveau PlayStation Plus est prévu, mais il faut s'attendre à ce que le service d'abonnement tel qu'on le connait aujourd'hui évolue dans les mois qui viennent.

Les jeux offerts du PlayStation Plus

La qualité et l'intérêt des jeux offerts avec le PlayStation Plus peuvent grandement varier d'un mois sur l'autre. Sony offre parfois des pépites, parfois des titres plus oubliables. Mais si l'on lisse sur l'année, le PlayStation Plus reste un abonnement assez intéressant en matière de jeux “gratuits”. Retrouvez-ci dessous les titres offerts aux abonnés au cours de ces derniers mois.