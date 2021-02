PlayStation Plus mars 2021 jeux offerts : FF7 Remake, Remnant, FarPoint et Maquette

Final Fantasy 7 Remake sera gratuit pour les membres du PS Plus en mars, aux côtés de Farpoint, Remnant From the Ashes ainsi que de Maquette. Sony l'a annoncé officiellement. De quoi vous occuper pendant un mois minimum.

Chaque mois, les abonnés PS Plus peuvent récupérer un ou plusieurs jeux sans surcoûts. En mars, ils seront gâtés, puisque ce sont quatre jeux qui seront offerts : trois sur PS4 et un sur PS5. Parmi eux, Final Fantasy 7 Remake, sorti il y a à peine un an.

Sony a finalement vendu la mèche dans un tweet en présentant les quatre titres du mois. Celui qui attire l’œil, c’est bien évidemment FF7 Remake. Sorti en avril 2020, il a connu un immense succès et aura même le droit à sa version PS5 avec des graphismes améliorés et un chapitre inédit. Si vous ne l’avez pas encore fait, ce sera donc une bonne occasion d'y remédier. Attention cependant, puisqu’il semblerait que se procurer FF7 Remake gratuitement ne vous accordera pas la version PS5.

Remnant, FarPoint et Maquette aussi offerts

Sur PS4, Sony offre également Farpoint, un jeu dédié au PSVR qui représente une bonne démonstration des capacités du casque. L’autre est Remnant From the Ashes. Il s’agit ici d’un titre multijoueur reprenant grosso-modo le gameplay de Dark Souls. Exigeant, il vous place dans un monde post-apocalyptique et vous incite à coopérer avec les autres survivants pour progresser.

Enfin, un jeu PS5 sera dans le lot (si vous avez la console) : il s’agit de Maquette. C'est un soft de réflexion dans lequel vous devrez faire travailler vos neurones dans des décors jouant sur plusieurs échelles de taille. Vous n’avez pas encore pu mettre la main dessus, puisqu’il sort le 2 mars prochain. Notons que c’est la deuxième fois de suite que Sony offre un jeu nouveau, puisqu’en février, ce fût Control Ultimate Edition, alors inédit, qui était compris dans l’abonnement.

Encore un bon mois du côté de Sony, donc, qui est un peu dans le creux de la vague au niveau nouvelles sorties vidéoludiques. Néanmoins, de gros titres vont arriver dans les mois qui arrivent, comme nous l’a appris le State of Play.