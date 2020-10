PlayStation Plus octobre 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet à ses abonnés de tester gratuitement deux jeux vidéo PS4 tous les mois. Peu après Microsoft, Sony vient de lever le voile sur la sélection du mois d'octobre 2020. Ce mois-ci, les joueurs peuvent installer Need for Speed Payback et Vampyr.

Ce mercredi 30 septembre, Sony a communiqué le nom des deux jeux PS4 offerts dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus en octobre. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois, le groupe japonais n'offre plus de jeux PS3 ou PS Vita. L'abonnement permet aussi de jouer en multijoueur sur PS4 ou PS3, de profiter de remises exclusives et de conserver des sauvegardes de ses jeux directement sur le cloud.

Voici la liste des 2 jeux PS4 offerts en octobre 2020

Dans un premier temps, les abonnés peuvent récupérer Need for Speed Payback. Ce jeu de course développé par Ghost Games permet aux joueurs de montrer leurs talents de conducteur dans différentes compétitions (courses, missions ou défis). Comme dans les autres jeux de la franchise, vous y incarnerez Tyler (Le pilote), Mac (l’Artiste) ou Jess (l’Acolyte). Vous pourrez aussi y personnaliser votre propre véhicule.

Need for Speed Payback : à télécharger dès le 6 octobre 2020

Vampyr : à télécharger dès le 6 octobre 2020

On vous conseille aussi de tester Vampyr. Comme Microsoft avec l'abonnement Xbox Games With Gold, Sony gâte les abonnés à l'approche d'Halloween. Dans ce jeu d'horreur, vous incarnez Jonathan Reid, un chirurgien à la recherche d'un remède contre un virus qui transforme la population en vampires. Bien vite, le médecin sera contaminé et deviendra un buveur de sang. Le jeu se déroule à Londres pendant la Première Guerre mondiale et l'épidémie de grippe espagnole.

Les deux jeux peuvent être récupérés dès le 6 octobre 2020. Que pensez-vous de la sélection mensuelle de Sony ? Lequel vous tente le plus ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.