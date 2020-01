PlayStation Plus janvier 2020 : voici les premiers jeux PS4 gratuits de l’année

Sony vient de dévoiler les jeux PlayStation Plus qui seront accessibles gratuitement aux abonnés en janvier 2020 sur PS4. Il s’agit de 4 jeux à proprement parler puisque la sélection inclut Uncharted : The Nathan Drake Collection, une compilation comprenant les trois premiers opus de la série pour les joueurs qui souhaitent vivre ou revivre ces aventures.

Sony souhaite une bonne année aux abonnés PlayStation Plus en dévoilant les jeux gratuits de janvier 2020 le premier jour de l’an, avec un peu de retard sur son calendrier habituel. Dès le 7 janvier, les joueurs pourront récupérer Uncharted : The Nathan Drake Collection, une proposition destinée aux nostalgiques des premiers opus de la série Unchartered ou encore à ceux qui ne les ont pas connus et retournés dans tous les sens.

PlayStation Plus : découvrez la liste des jeux PS4 offerts en janvier 2020

La collection Nathan Drake, développée par Bluepoint Games, comprend trois titres de Naughty Dog originellement sortis sur la PlayStation 3. Il s’agit d’Uncharted : Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves et Uncharted 3: Drake’s Deception avec des graphismes remastérisés pour la PS4. La seconde proposition s’inscrit dans un registre totalement différent. Les abonnés PlayStation Plus pourront récupérer gratuitement le titre Goat Simulator.

Comme son nom le laisse entendre, ce jeu délirant du studio Double Eleven sorti en 2015 vous met dans la peau d’une chèvre. Le but ? Provoquer autant de destructions que possible sur votre passage tout en cumulant des points. Pour récapituler.

Uncharted — The Nathan Drake Collection : à télécharger entre le 7 janvier et le 3 février 2020

: à télécharger entre le 7 janvier et le 3 février 2020 Goat Simulator : disponible li aussi du 7 janvier et au 3 février 2020

Pour rappel, les abonnés peuvent toujours récupérer les titres Titanfall 2 et Monster Energy Supercross de la sélection PS Plus du mois dernier. Ils sont toujours disponibles, et ce, jusqu’au 6 janvier 2020.