Quel ordinateur portable Lenovo acheter en 2023 ?

ThinPad, IdeaPad, Legion, Yoga… Lenovo propose une large gamme d’ordinateurs portables qui couvrent tous les types d’usage. Dans ce guide d’achat, nous vous aidons à choisir le modèle qui correspond le mieux à vos attentes en termes de caractéristiques et de budget.

Lenovo Legion 5 899.99€ Voir 1089.65€ Voir 1134.56€ Voir Lenovo IdeaPad 3 432.17€ Voir 432.17€ Voir 547.24€ Voir 549.98€ Voir 568.97€ Voir Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 1109.99€ Voir 1109.99€ Voir 1454.99€ Voir 1469.89€ Voir

Leader mondial du marché des PC portables, Lenovo propose des appareils sous plusieurs marques : les robustes ThinkPad destinés aux entreprises, les IdeaPad et Yoga qui visent un public plus large ou encore les Legion qui comptent parmi les modèles gaming les plus populaires du marché. Pour ceux qui préfèrent les laptops sous ChromeOS, Lenovo propose aussi plusieurs modèles de Chromebook. Voici notre sélection des meilleurs ordinateurs portables Lenovo en 2023.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro X : un ultrabook puissant et polyvalent

Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14ARH7 Fnac 1109.99€ Découvrir l'offre

Darty 1109.99€ Découvrir l'offre

Amazon 1454.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 1469.89€ Découvrir l'offre

La gamme Yoga Slim de Lenovo est composée d’ultraportables axés sur un design fin, une qualité de fabrication premium et des performances solides. Le Yoga Slim 7 Pro X est l'un des modèles les plus récents de la série. Cet ordinateur portable est équipé d’un processeur AMD de dernière génération : le Ryzen 7 6800 HS. Ce CPU dispose de 8 cœurs et 16 threads avec des fréquences allant de 3,2 GHz à 4,7 GHz. Le tout est épaulé par une mémoire RAM LPDDR5 de 16 Go et par un SSD PCIe 4 de 1 To.

Le Yoga Slim 7 Pro X est polyvalent et conviendra aussi bien aux professionnels, aux créateurs qu’à ceux qui recherchent un PC portable puissant, léger et confortable. Et même s’il n’est pas spécifiquement conçu pour le gaming, son GPU AMD Radeon 680M basé sur l’architecture RDNA 2 offre des performances solides pour faire tourner la plupart des jeux dans des conditions décentes.

Cet ordinateur portable Lenovo est par ailleurs équipé d’un écran de 14,5″ avec une définition 3k (3072 x 1920 pixels). C’est une dalle lumineuse et fluide dont la fréquence de rafraichissement montre jusqu’à 120 Hz. Son format 16:10 offre plus de hauteur que le classique 16:9, de quoi afficher plus de contenu au-dessus de la ligne de flottaison.

Pour ce qui est de la connectivité, le Yoga Slim 7 Pro X dispose de 2 ports USB 3.2 type C et 2 ports USB 3.2. Pour la connectivité, vous avez du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1. Enfin, sa batterie de 70 Wh offre jusqu'à 12 heures d’autonomie.

Lenovo Legion 5 15ACH6H : des performances solides pour le gaming

LENOVO Legion 5 15ACH6H au meilleur prix Cdiscount 899.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1089.65€ Découvrir l'offre

Rakuten 1134.56€ Découvrir l'offre

Le Legion 5 est un laptop gaming dont la principale qualité est d’offrir un excellent rapport qualité-prix. Si vous avez moins de 1000 € et recherchez un modèle performant capable de faire tourner n’importe quel jeu en Full HD et dans de bonnes conditions, c’est l’un des ordinateurs portables gaming les plus populaires de la catégorie.

Il dispose d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H avec une fréquence montant jusqu’à 4,2 GHz. Sa carte graphique est une GeForce RTX 3060 6 Go qui est conçu pour des performances solides en Full HD avec ou sans Ray Tracing. La RAM de 8 Go de ce PC portable est un peu juste, mais il est possible de l’upgrader jusqu’à 32 Go puisque la machine dispose de deux emplacements supportant jusqu’à 16 Go chacun.

Là où ce PC fait des concessions, c’est au niveau de sa conception tout en plastique et de son écran IPS de 15,6 pouces. Si cette dalle offre une bonne fluidité (120 Hz), sa luminosité et la couverture de l’espace colorimétriques sont un peu justes. L’écran est toutefois compatible G-Sync et FreeSync et dispose d’une fonctionnalité anti-éblouissement. Pour son prix, le Legion 5 offre un bel équilibre pour les joueurs.

Lenovo Legion 5 Pro : un ordinateur portable premium pour les gamers exigeants

Lenovo Legion 5 Pro au meilleur prix Boulanger 1999.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 1999.99€ Découvrir l'offre

La version Pro du Legion 5 se démarque du modèle standard par sa meilleure qualité de construction et son écran de bonne facture. Son design est plus agréable, mêlant plastique et aluminium pour un look plus premium. Le bordures de l’écran son ultra-fines et le clavier est rétroéclairé (RGB) sur 4 zones.

Le Legion 5 Pro est disponible en plusieurs configurations. Le modèle de notre sélection est de la génération 7. On y retrouve un processeur Intel Core i7-12700H avec 14 cœurs et 20 threads pour une fréquence qui oscille entre 3,5 et 4,7 GHz. Le CPU est épaulé par 16 Go de mémoire RAM DDR4 (upgradable jusqu’à 32 Go) et 512 Go de SSD NVMe. La partie graphique est gérée par un NVIDIA RTX 3070 Ti qui offre une expérience sans compromis en 1440p.

L’écran IPS du Lenovo Legion 5 Pro est d’une diagonale de 16 pouces (165 Hz) avec une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels) et une luminosité de 500 nits qui est deux fois supérieure à celle du Legion 5 standard. La dalle est par ailleurs compatible Dolby Vision et offre une couverture sRGB à 100% pour ce qui est de la colorimétrie.

Niveau connectique, on y retrouve trois ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 3.2 Gen 2 (type C), un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4 ainsi qu'une entrée casque / micro et Ethernet (RJ45). Ce pc portable offre en moyenne 8 heures d'autonomie.

Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 : le parfait équilibre

Lenovo IdeaPad 3 Cdiscount 432.17€ Découvrir l'offre

Rakuten 432.17€ Découvrir l'offre

Fnac 547.24€ Découvrir l'offre

Amazon 549.98€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 568.97€ Découvrir l'offre

La gamme IdeaPad de Lenovo s’adresse à un public large et notamment à ceux qui recherchent un PC portable bureautique performant et peu cher. Le Lenovo IdeaPad 3 est l’une des séries les plus appréciées de la marque.

Comme tous les ordinateurs portables Lenovo de notre sélection, ce modèle est disponible en plusieurs versions. Si vous recherchez un PC portable pas cher, nous vous recommandons la référence 15ALC6 qui embarque un couple CPU/GPU entièrement généré par AMD. C’est un laptop dédié à la bureautique et au divertissement qui s’appuie sur un processeur Ryzen 5 5500U (2.1 GHz à 4 GHz) et une puce graphique Radeon. Le modèle de notre sélection dispose de 8 Go de RAM et d’un SSD VNMe de 512 Go.

L’IdeaPad 3 arbore un écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec des bordures fines. Son design est sobre et agréable, et ce, même s’il est entièrement en plastique. Sa connectique complète est composée d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port USB-A 3.2 Gen 1, d’un port USB-A 2.0, d’une entrée mixte écouteurs/micro, d’un port HDMI et enfin d’un lecteur de carte SD.

Pour la connectivité, vous avez du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0. Enfin, la batterie du Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 offre une autonomie allant jusqu’à 9h.

Lenovo Ideapad gaming 3 15ACH6 : performance et sobriété

Lenovo Ideapad gaming 3 au meilleur prix Rakuten 700€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 789.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 919.49€ Découvrir l'offre

Amazon 936.99€ Découvrir l'offre

Le Lenovo IdeaPad gaming 3 est la version de l’IdeaPad 3 calibrée pour les gamers. Il s’inspire en grande partie de son design et de sa sobriété. La particularité de cet ordinateur portable, c’est d’être conçu pour le jeu vidéo tout en affichant l’apparence classique d’un laptop bureautique. C’est un aspect qu’apprécient les joueurs qui ne souhaitent éviter l’extravagance des PC gamer traditionnels.

Le modèle de notre sélection est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. C’est une configuration suffisamment musclée pour encaisser n’importe quel jeu Full HD. Cet appareil vous conviendra si vous recherchez un ordinateur portable à mi-chemin entre un PC bureautique et gamer.

Lenovo Ideapad Duet 5 : le Chromebook polyvalent

Chromebook Lenovo Duet 5 au meilleur prix Fnac 517.99€ Découvrir l'offre

Darty 699.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 734.12€ Découvrir l'offre

Rakuten 766.78€ Découvrir l'offre

Amazon 806.5€ Découvrir l'offre

Le Lenovo IdeaPad Duet 5 est un Chromebook 2-en-1 qui établit un parfait équilibre entre la portabilité du format tablette et la productivité d’un PC portable. En mode tablette, il offre une expérience Google proche de celle d’Android grâce à son système ChromeOS compatible avec le Play Store.

Ce système est également conçu et d’ailleurs principalement pour être utilisé sur les ordinateurs. L’appareil est ainsi vendu avec un clavier plug and play détachable qui vient s’agripper solidement à l’écran grâce à son connecteur à aimants.

Facilement transportable, le Lenovo IdeaPad Duet 5 ne pèse que 650 grammes. Pour ce qui est des caractéristiques, il dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon SC7180, huit cœurs qui offre des performances confortables pour ce type d’appareil. Ce dernier est épaulé par 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Ce Chromebook est également compatible avec un stylet qui est vendu séparément. Enfin, l’appareil offre une autonomie de 12 heures.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 : un laptop à deux écrans, performant et original

Lenovo ThinkBook Plus G3 IAP Rakuten 2009€ Découvrir l'offre

Fnac 2030.92€ Découvrir l'offre

Amazon 2045.31€ Découvrir l'offre

Le ThinKBook Plus Gen 3 IAP est un ordinateur portable qui hérite de la puissance de la gamme ThinkPad tout en offrant la flexibilité et la polyvalence d’un ultrabook léger. Mais comparé aux autres modèles de la gamme ThinkBook, cet appareil est bien particulier en ce sens qu’il possède deux écrans. Le second est placé à droite du clavier, sur la largeur et à la place du pavé numérique.

Les particularités de ce PC portable ne s’arrêtent pas là. Son écran principal (tactile) de 17,3 pouces est au format 21:10. Son originalité saute vite aux yeux comparativement au format 16:9 classique. Le ThinkBook Plus Gen 3 que nous avons eu le plaisir de tester s’adresse à un public large et notamment aux professionnels et aux spécialistes de la création.

L’appareil est vendu avec un stylet très similaire à ceux que l’on retrouve sur les tablettes graphiques. Et c’est ici que l’écran secondaire de 8 pouces prend tout son sens. Multifonctions, il sert notamment à la prise de note et surtout à la création graphique.

Pour en venir aux caractéristiques de la machine, elle est proposée en plusieurs configuration. Le modèle de notre sélection dispose d’un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de stockage SSD NVMe et une carte graphique Intel Iris Xe Graphics.

L’écran principal est d’une définition de 3072 x 1440 px (3K) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Il est compatible Dolby Vision avec une fonctionnalité anti-éblouissement. Pour la connectivité, vous avez du WiFi 6E.

Comprendre le catalogue des ordinateurs portables Lenovo

Lenovo fabrique de très bons laptops, mais le problème est qu’il y en a tellement que l’on s’y perd facilement. Le catalogue du constructeur est organisé en six catégories : les ThinkPad, ThinkBook, les Yoga, IdeaPad, Legion ainsi que les Chromebook. Chaque marque du constructeur a un style spécifique, mais comprend de nombreux modèles qui ne se ressemblent pas forcément.

Il faut juste garder à l’esprit que les ThinkPad s’adressent aux entreprises. Cette gamme créée par IBM plus d’une décennie avant le rachat de sa branche informatique par Lenovo existe depuis les années 90. Elle se distingue par son design robuste et ses bonnes performances, sans oublier le TrackPoint rouge iconique au milieu du clavier.

Les ThinkBooks sont une déclinaison plus accessible des ThinkPads. Leur design est plus fin et ils coûtent moins cher tout en offrant des performances très solides. Ils s’adressent davantage aux PME et aux professionnels, mais également aux particuliers qui s’y identifient.

La gamme Legion quant à elle s’adresse essentiellement aux gamers. Quant aux Yoga et IdeaPad, ce sont les ordinateurs portables les plus polyvalentes du catalogue Lenovo. Ils se prêtent à différents types d’usage : bureautique, divertissement, création et gaming (IdeaPad).

Enfin, le constructeur chinois pense aussi aux adeptes du système ChromeOS. Il propose plusieurs Chromebook dont l’un des plus populaires est l’IdeaPad Duet de notre sélection.