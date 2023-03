Meilleures manettes de jeu pour smartphone Android et iPhone en 2023

Il y a quelques années, les téléphones portables ne servaient qu’à téléphoner. Mais avec l’avènement des smartphones, ce n’est plus du tout le cas maintenant. Équipés de puces toujours plus puissantes et de grands écrans, ce sont devenus des outils pour accéder à sa messagerie, de naviguer sur internet et visionner des contenus multimédias, travailler… Mais ce sont aussi et surtout devenus des véritables consoles de jeu portables.

Au fil du temps, le smartphone est devenu le principal support pour jouer aux jeux vidéo. Plus d’un Français sur deux déclare jouer sur son téléphone portable. Encore inexistant il y a quelques années, le marché des jeux mobiles est devenu surpuissant. Il a permis de démocratiser le jeu vidéo auprès d’une population toujours plus large et hétéroclite. Ainsi, ce ne sont plus seulement les jeunes garçons qui sont attirés par les jeux vidéo, mais aussi les femmes et les adultes.

Avec des processeurs toujours plus puissants et des écrans de grande taille, les smartphones dernières générations permettent même de jouer à des jeux vidéo autrefois réservés aux consoles de salon. Seul problème, les smartphones ne disposent pas de boutons physiques pour pouvoir jouer efficacement. Il est certes possible d’ajouter des boutons virtuels sur l’écran, mais ils cachent une partie du jeu et ils ne sont pas très intuitifs.

Les fabricants d’accessoires ont vite compris l’intérêt de créer des manettes de jeu spécifiquement conçues pour les smartphones Android et iPhone. Grâce à ces manettes, plus besoin d’investir dans une console de jeu portable, vous l’avez déjà dans la poche de votre pantalon. Les manettes spécialement conçues pour smartphone ont généralement un support pour pouvoir accrocher votre téléphone. Il est également possible de connecter en Bluetooth des manettes traditionnelles pour console.

Manettes conçues spécialement pour smartphone

Razer Raiju Mobile (Android)

On commence ce comparatif par une marque bien connue des gamers puisque Razer fait des PC et des accessoires spécialement conçus pour les jeux vidéo. Ainsi, la Raiju Mobile est une adaptation pour téléphone d’une manette déjà existante. La qualité de fabrication est donc au rendez-vous.

Niveau boutons, on est servi avec notamment deux joysticks, une croix directionnelle, des boutons raccourcis, des gâchettes et des boutons programmables pour adapter la manette en fonction du jeu. L’application Razer est très bien conçue pour vous permettre de sauvegarder différents profils de configuration.

La connexion peut se faire en USB ou en Bluetooth en fonction de vos besoins. Si la manette a une allure assez classique, elle intègre sur sa partie supérieure un support pour pouvoir installer un téléphone d’une largeur maximale de 79mm. Enfin, l’autonomie de la manette se révèle très satisfaisante puisqu’elle dépasse les 20 heures d’utilisation.

Les + Les - Belle qualité de fabrication Assez cher pour une manette smartphone Application Razer pour configurer la manette Un peu lourd pour un usage prolongé Autonomie convaincante Pas compatible iPhone Compatible Android et PC

Razer Kishi V2 (Android et iPhone)

On poursuit avec une autre manette du constructeur Razer. Celle-ci a la particularité d’être disponible en version Android et iPhone. Elle propose également une allure complètement différente de la Raiju puisque cette manette se sépare en deux pour intégrer le téléphone en son centre. Dans cette configuration, on est plus proche d’une console de type Switch ou Steam Deck. La prise en main est plus confortable car le poids du téléphone est mieux équilibré et se fait moins ressentir sur une utilisation prolongée.

La manette a été travaillée pour pouvoir être compatible avec l’immense majorité des téléphones du marché. Elle peut même accueillir certains modèles avec leur coque de protection.

La connexion se fait directement en USB au moment de l’installation de la manette. Comme elle n’offre pas de connexion Bluetooth, cette manette n’intègre pas de batterie. Elle sera donc utilisable tant que votre téléphone a de la batterie.

Les + Les - Pas de batterie à recharger Incompatible avec certains jeux phares (ex : PUBG) Disponible en version Android et iPhone Certains boutons ne sont pas très pratiques Manette légère et confortable Très facile à installer

Nacon MG-X Pro (Android)

Autre acteur important du marché des manettes pour consoles et PC, Nacon nous propose une solution différente de celles proposées par Razer. Ou plus précisément, Nacon propose un entre-deux puisque cette manette a une prise en main proche d’une manette traditionnelle tout en se séparant en deux pour loger le smartphone en son centre. La manette est compatible avec les smartphones jusqu’à une taille d’écran de 6,7 pouces.

Autre particularité visible de cette manette, sa certification officielle Xbox qui lui permet d’arborer le logo Xbox sur sa façade. Ce modèle est donc idéal pour faire du cloud gaming sur son smartphone et plus précisément pour profiter du Game Pass de Microsoft (mais aussi des services de cloud gaming concurrents).

Étonnamment, cette manette ne propose qu’une connexion en Bluetooth. Heureusement, elle dispose d’une autonomie de 20 heures qui permet de jouer longuement avant de devoir se soucier de la recharger.

Les + Les - Bonnes finitions Pas compatible iPhone Commandes précises et réactives Compatible PC uniquement en filaire Autonomie suffisante Pas possible de programmer les boutons Compatible avec la plupart des téléphones Android

GameSir X2 (Android et iPhone)

Autre manette bénéficiant de la certification officielle Xbox, la manette GameSir X2 est plébiscitée par les joueurs mobile. Elle fait donc naturellement partie des manettes pour smartphone les plus vendues.

Elle est en concurrence directe avec la Razer Kishi V2 puisqu’elle propose un design assez semblable et offre la possibilité de choisir entre un modèle compatible iPhone et un modèle compatible Android.

Les matériaux utilisés sont de bonne qualité et la conception permet une compatibilité avec l’immense majorité des smartphones du marché. Une application dédiée permet en outre de paramétrer certains boutons si nécessaire. Tout comme la Kishi V2, la connexion se fait uniquement en USB, ce qui la rend incompatible avec certains jeux qui nécessitent une connexion Bluetooth comme PUBG ou Call of Duty.

On appréciera grandement le fait que cette manette soit livrée avec un étui de transport rigide, ce qui permet de la ranger dans son sac sans risquer de l’abimer.

Les + Les - Compatible iPhone et Android Connexion uniquement en USB Matériaux de qualité Certains boutons sont peu utiles S’adapte à l’immense majorité des téléphones Livrée avec un étui rigide

Backbone One (Android et iPhone)

Pour terminer cette sélection de manettes pour smartphones, voici la Backbone One qui existe en version iPhone et en version Android. La version iPhone existe en standard ou en édition Playstation pour pouvoir jouer notamment à ses jeux Playstation sur son écran de téléphone en l’appareillant avec PS Remote Play.

La Backbone One est l’une des meilleures manettes pour téléphones grâce à son excellente conception et son design premium (surtout sur la manette blanche édition Playstation qui ressemble à une manette de PS5). Elle bénéficie également d’une compatibilité sur Mac, PC et iPad. On regrettera juste l’absence de connexion Bluetooth. L’application associée permet de regrouper au même endroit tous les jeux compatibles ainsi que les services de cloud gaming.

Les + Les - Conception et design premium Prix élevé Compatible PC, Mac et iPad Pas de connexion Bluetooth Application pratique

Est-il possible de connecter des manettes traditionnelles sur smartphones ?

C’est une excellente question et la réponse est tout simplement : oui. Si vous avez déjà une manette de console, c’est donc un moyen de jouer plus confortablement sur vos jeux smartphones.

La Xbox Series Controller, la Sony Playstation DualSense et les Nintendo Joy-Con sont donc des alternatives très intéressantes pour pouvoir jouer sur mobile. Il suffit de les connecter en Bluetooth ou en USB (quand c’est possible) pour pouvoir en profiter.

Il est également possible de connecter des manettes d’autres marques d’accessoires en s’assurant que celles-ci soient bien compatibles. La manette SteelSeries Stratus duo est par exemple compatible avec les mobiles Android (mais pas sur iPhone)

Manette spécialement conçue pour smartphone ou manette de console connectée en Bluetooth : quel est le meilleur choix ?

Les deux types de manettes ont des avantages et des inconvénients différents. Le choix dépendra donc de votre utilisation et de vos besoins.

La manette de console a de gros atouts :

Si vous en avez déjà une, ça ne vous coûte rien

Elles sont de très bonne qualité et durable

Elles ont une ergonomie exemplaire pour de longues parties

Les manettes spécialement conçues pour smartphone ont d’autres points forts à faire valoir :

Elles ont un support pour téléphone inclus

Elles sont souvent moins encombrantes

Elles sont spécialement adaptées à un usage sur smartphone (pas de fonctionnalités inutiles)

Elles sont souvent associées à une application pour permettre une plus grande personnalisation

Le plus gros inconvénient d’une manette traditionnelle va être son absence de support car vous ne pourrez pas porter à la fois la manette et le téléphone avec vos deux mains, surtout si vous êtes en mouvement. Pour autant, il existe une solution à ce problème puisque vous pouvez acheter des supports pour smartphones qui s’installent directement sur les manettes Xbox ou Playstation.