iPhone pliant : vous avez encore du mal à vous l’imaginer ? Ces images de coques présumées le font pour vous

C’est désormais un fait : les smartphones les plus attendus sont constamment scrutés par les informateurs. Résultat : ils nous réservent que bien peu de surprises au moment de leur sortie. L’iPhone pliant ne fait pas exception à la règle : la fuite de coques lui étant supposément dédiées met fin au suspense concernant son design.

Désormais, il est rare qu’un appareil demeure auréolé de mystère jusqu’à sa sortie, tant les informateurs sont sur tous les fronts. Alors quand il s’agit d’un produit attendu depuis des années, comme l’iPhone pliant, vous pouvez être sûrs que les leakers sont plus que jamais sur le pont pour en dévoiler tous les secrets.

Le design du futur iPhone Ultra – puisque, oui, ce serait son nom – s’est déjà dévoilé au cours de plusieurs fuites : schéma qui révèle sa finesse record, maquette utilisée lors d’une vidéo pour montrer comment le terminal se pliera et se dépliera, rendus 3D… Aujourd’hui, de nouvelles images de coques supposément pour l’iPhone pliant mettent fin au suspense – si tant est qu’il en restait.

Lire aussi – Google Pixel 11 : le design du module photo de la version Pro XL dévoilé par les premiers rendus d’une coque

Les coques présumées de l’iPhone pliant corroborent les anciennes rumeurs

Ce n’est plus une surprise : Apple casserait les codes des smartphones pliants avec des proportions particulières – à l’image du Pura X Max de Huawei. En étant plus large que haut (et rappelant ainsi l’iPad mini), celui que l’on a un temps surnommé l’iPhone Fold dans nos colonnes pourrait offrir une expérience hybride, à mi-chemin entre iPhone et iPad.

Si cela restait de l’ordre de l’hypothétique, il semblerait que les fabricants de coques commencent à recevoir les spécifications de l’iPhone pliant: des images partagées par le site Letem svetem Applem montrant apparemment l’iPhone Ultra et ses coques viennent de fuiter sur le web.

Surtout, elles vont dans le sens des précédentes rumeurs. Elles semblent notamment confirmer la prise en charge du MagSafe. Les rumeurs évoquaient également la présence d’un bouton Touch ID apposé sur la tranche, au détriment de Face ID. Les images présumées de ces coques d’iPhone Ultra le suggèrent aussi, en témoigne l'encoche sur le bord.

Avec l’iPhone Ultra, le Pura X Max, et le Samsung Z Fold Wide – qui s’appellerait finalement le Galaxy Z Fold 8 –, il se pourrait qu’une nouvelle étape charnière pour le secteur des smartphones pliants s’amorce : celle des terminaux au design faisant la part belle à la largeur de l’affichage.