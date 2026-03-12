L’iPhone Fold pourrait offrir une expérience hybride, à mi-chemin entre iPhone et iPad

Le tout premier iPhone pliant revient sur le devant de la scène avec une nouvelle rumeur : après son design, sa fiche technique ou encore son prix, c’est au tour de son expérience logicielle de faire l’objet d’une indiscrétion. Son interface pourrait être hybride, à mi-chemin entre iPhone et iPad.

iPhone Fold
Crédit : Apple Insider

Apple est attendu au tournant cette année : selon les rumeurs, 2026 marquerait la sortie du tout premier smartphone pliant de la marque à la pomme. Si nous le surnommons régulièrement « iPhone Fold » dans nos colonnes, une récente rumeur suggère qu’Apple pourrait le baptiser autrement – à savoir : iPhone Ultra.

Parce que oui, ce smartphone, quel que soit son nom, fait l’objet d’indiscrétions en tout genre depuis de nombreuses années. Et si l’on semble plus proche que jamais d’un lancement, son existence n’a même pas encore été confirmée par la firme de Cupertino. Mais cela n’empêche pas le flot des rumeurs de déferler sur le web. D’ailleurs, le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, vient de partager de nouvelles informations à propos de l’expérience logicielle que pourrait nous réserver l’appareil.

L’iPhone pliant serait-il un iPad sous iOS ?

Le design du futur iPhone pliant s’affine au gré des rumeurs : caméra selfie située dans un poinçon central, pliure supposément réduite (voire rendue invisible), finesse impressionnante. Surtout, Apple casserait les codes avec des proportions particulières, rendant l’appareil plus large que haut. Les indiscrétions évoquent un écran interne au format 4:3 : l’iPhone pliant devrait être, une fois déplié, naturellement en mode paysage.

Surtout, son écran interne pourrait avoir une taille similaire à celle de l’iPad mini. C’est pourquoi, selon Gurman relayé par GSMArena, la firme de Cupertino développerait pour iOS de nouvelles dispositions d’applications et des éléments de navigation inédits, comme les barres latérales que l’on retrouve sur iPadOS.

Grosso modo, l’iPhone pliant offrirait une expérience proche de celle de l’iPad, mais sur iOS. Toutefois, elle sera simplifiée : si l’écran interne devrait supporter l’affichage d’applications côte à côte, il ne prendra pas en charge le multitâche avec fenêtres flottantes et ne ferait pas non plus tourner nativement les applications iPad.


