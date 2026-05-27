Cette alerte du Play Store va vous éviter de garder des applis truffées de failles sans le savoir

Aujourd'hui, aucune alerte ne prévient les utilisateurs d'Android quand une appli installée disparaît du Play Store. Elles continuent de tourner en silence, sans jamais recevoir de correctif de sécurité. Google préparerait un système de notification pour mettre fin à cette situation.

play store android
Crédit : 123RF

Le Play Store est la porte d'entrée de millions d'utilisateurs Android vers les applications. La boutique venait d'intégrer de nouvelles fonctionnalités pour Google Wallet et les grands écrans. Mais un problème persiste depuis des années. Un développeur peut retirer son application ou la firme peut la supprimer pour violation de politique. Dans les deux cas, l'utilisateur n'en est jamais informé. Le programme reste installé sur l'appareil, fonctionnel en apparence, mais condamné à ne plus évoluer.

Cette lacune n'est pas nouvelle. Google avait récemment retiré une option utile pour gérer les bugs d'application depuis le Play Store. Ce choix avait soulevé des questions sur la transparence de la boutique. Or ce type d'appli continue à tourner, mais ses failles ne seront plus jamais comblées. Seul Play Protect envoie des alertes, mais uniquement pour les logiciels malveillants ou suspendus. Les retraits courants ou les suppressions décidées par les développeurs eux-mêmes ne déclenchent aucun avertissement.

Le Play Store va signaler les applis retirées qui accumulent des failles non corrigées

Google travaille sur une nouvelle alerte pour les applis retirées du Play Store. Android Authority a analysé le code de la version 51.4.19 de la boutique. Le site y a repéré des chaînes de texte décrivant ce futur système. Chaque message précise qu'une application supprimée ne bénéficiera plus d'aucune mise à jour. Le système prévoit trois variantes selon le nombre de programmes concernés, d'un seul à plusieurs. L'objectif semble être d'informer sur l'abandon de l'appli plutôt que d'inciter à la désinstallation.

Ces lignes de code sont en cours de développement et pourraient ne jamais atteindre le grand public. Google n'a pas encore fait d'annonce officielle. La firme ne précise pas si la notification couvrira tous les types de suppressions. Les retraits pour raisons de sécurité sont déjà gérés par Play Protect. Cette alerte représenterait néanmoins une avancée réelle pour les utilisateurs qui ne suivent pas l'actualité. Pour eux, apprendre qu'une appli est définitivement abandonnée pourrait suffire à trouver une alternative plus sûre. Si la fonctionnalité venait à être déployée, elle comblerait un manque attendu depuis longtemps.


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