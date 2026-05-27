iOS 26.6 vous préviendra quand vous bloquerez trop de contacts (oui, il y a une limite)

La prochaine mise à jour d'iOS 26 ajoute un avertissement quand vous atteignez la limite du nombre de contacts bloqués sur l'iPhone. L'occasion pour beaucoup de découvrir son existence, jamais annoncée par Apple.

Personnes voulant vous vendre des fenêtres, vous informer sur votre CPF, vous extorquer de l'argent d'une manière ou d'une autre… Ce ne sont pas les occasions de bloquer des numéros sur smartphone qui manquent. S'y ajoutent d'ailleurs vos contacts légitimes avec lesquels vous souhaitez définitivement éviter toute mise ne relation pour une raison ou une autre. Vous avez probablement déjà des dizaines, voire des centaines de numéros sur cette liste qui ne cesse de s'allonger au gré des appels indésirables parfois quotidiens.

Visiblement, certaines personnes en arrivent à un point où Apple se sent obligé de limiter les frais. Alors que la mise à jour iOS 26.5 a été déployée en version stable dans le courant du mois de mai 2026, la première bêta d'iOS 26.6 fait déjà son apparition. Un internaute en a profité pour examiner son code afin d'y dénicher les nouveautés à venir. Il s'avère que l'une d'elles est un avertissement lorsque vous atteignez le maximum de contacts bloqués autorisés sur iPhone.

Il y a une limite au nombre de contacts que vous pouvez bloquer sur iPhone

Le message s'intitule pour le moment “Limite du nombre de contacts bloqués atteinte” et indique : “Vous avez atteint le nombre maximal de contacts bloqués. Pour bloquer d'autres numéros, supprimez un contact bloqué dans les Paramètres“. Dans les commentaires, la confusion est palpable. Certains croient qu'iOS 26.6 introduit cette barrière, mais non. Il y a toujours eu une limite, sauf qu'Apple n'en a jamais parlé. D'ailleurs de combien est-elle ?

New in iOS 26.6 beta 1: You will now receive an alert if you reach the max amount of contacts blocked Blocked Contacts Limit Reached:

You've reached the maximum number of blocked contacts. To block additional callers, remove a blocked contact in Settings. pic.twitter.com/8miiUpfEYe — Aaron (@aaronp613) May 26, 2026

Là aussi, chacun y va de ses calculs. Officiellement, la firme de Cupertino ne donne aucun chiffre. Plusieurs personnes avancent les 20 000 contacts, tandis que d'autres disent n'avoir pas pu en bloquer un nouveau après 3000 ou 3500. La différence est grande et pour le moment, personne ne peut affirmer qui a tort et qui a raison. Le code découvert ne précise rien non plus. Peut-être que le vrai chiffre y fera son apparition plus tard.