iPhone Fold : ces rendus 3D confirment le design du premier smartphone pliant d’Apple

De nouveaux rendus 3D de l'iPhone Fold ont fait surface sur le web. Cette fuite vient confirmer les précédentes indiscrétions, d'autant que celle-ci provient des fabricants de coques, généralement une source fiable pour connaître le deisgn en avance des smartphones.

iPhone Fold
Crédit : Apple Insider

Voilà de nombreuses années que l'iPhone Fold fait l'objet de rumeurs et d'indiscrétions en tout genre, alors même qu'Apple n'a toujours pas confirmé son existence. Et si sa fiche technique ou encore son prix sont bien sûr régulièrement évoqués, c'est bien au niveau de son design que le premier smartphone d'Apple est attendu au tournant, le constructeur ayant toujours mis un point d'honneur à se démarquer de la concurrence sur ce point. À plus forte raison sur un appareil aussi premium que celui-ci.

Nous avons ainsi pu, à plusieurs occasions, découvrir et redécouvrir le design supposé de l'iPhone Fold, les fuites ayant certes quelques désaccords mais se retrouvant généralement sur l'aspect général du téléphone. Ainsi, la dernière en date, courtoisie du leaker Sony Dickson, n'apporte pas de réelles surprises, mais vient plutôt confirmer ce que l'on savait déjà du design de l'iPhone Fold, venant cimenter un peu plus nos certitudes sur le sujet.

Sur le même sujet — Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

Le design de l'iPhone Fold se confirme

Ce dernier a en effet partagé sur X (anciennement Twitter) de nouveaux rendus 3D tout droit tirés des bureaux d'un fabricant de coques. On retrouve donc les angles très arrondis et l'îlot photo tout en longueur hérité de l'iPhone Air. Ce dernier contient deux capteurs accompagnés d'un flash LED et d'un micro secondaire. Notons que ces rendus montrent également un petit espace rectangulaire sur la face arrière dans lequel vient se loger le logo Apple et que l'on ne retrouve pas sur toutes les fuites.

Soulignons également le capteur selfie situé dans un poinçon central, chose rare pour un iPhone. Enfin, l'image montrant le smartphone déplié affiche ce dernier avec une marque de pliure très présente, alors même qu'Apple aurait supposément trouvé un moyen de la rendre inaperçue. Bien sûr, ces rendus ne permettent pas d'avoir une idée définitive du design final. Du reste, les proportions sont respectées, notamment au niveau de la finesse de l'iPhone Fold qui s'annonce d'ores et déjà impressionnante.


