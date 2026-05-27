Motorola essaie-t-il de se faire de l’argent sur vos commandes Amazon en douce ?

Un internaute a découvert un comportement très étrange sur son smartphone Motorola. Et son modèle n'est pas le seul concerné. Il permet à la marque de gagner de l'argent chaque fois que vous commandez quelque chose depuis l'application Amazon.

Commander quelque chose depuis l'application Amazon de votre smartphone, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait des dizaines de fois, voire des centaines. Vous appuyez sur l'icône, vous mettez l’article dans votre panier et vous payez. Cet enchaînement, l'internaute répondant au nom de Trypocopris sur Reddit l'a fait aussi avec son Razr 60 Ultra de Motorola. Sauf qu'il a remarqué quelque chose de bizarre. Lorsqu'il ouvre l'appli Amazon, il a l'impression que son navigateur Web s'ouvre juste avant pendant une fraction de seconde.

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Souhaitant en avoir le cœur net, il lance un programme permettant de visualiser le trafic Internet et découvre le pot aux roses. Chaque fois que vous ouvrez l'application Amazon sur certains modèles de smartphones Motorola, une autre appelée Flux intelligent se déclenche pour ajouter un lien d’affiliation à l'URL qui sera ensuite ouverte sur Amazon. Résultat : Motorola gagne de l'argent sur vos achats. Mais attendez, le mystère s'épaissit.

Motorola gagnerait de l'argent quand vous commandez sur Amazon depuis leurs smartphones

Nos confrères de 9to5Google ont creusé et trouvé des comportements encore plus étranges. Déjà, ce système ne fonctionne que si vous ouvrez Amazon depuis le lanceur d'applications. Pas si l'icône est sur le bureau. Vous pouvez voir la différence dans la vidéo ci-dessous. On voit bien que dans un cas, Chrome s'ouvre et émet un flash blanc très court juste avant qu'Amazon s'affiche. Vient ensuite la question du site qu'ouvre le navigateur.

Il s'agit de “kira-abboud.com“. Une influenceuse mode qui n'a aucun lien affiché avec Motorola. Le site en question est une page très vide avec deux encarts datés du 27 mai 2026 (au moment où nous publions cet article). Cliquer sur l'un d'eux permet d'afficher un bouton “Shop Now” renvoyant sur une page Amazon. En théorie celle de l'influenceuse, mais en regardant de plus près, le lien d’affiliation n'est pas le même. Ici, on lit “ramz-kff-008-20” alors que les liens d'affiliations utilisés par Kira Abboud sont différents.

Autre remarque : l'adresse du site devrait être “kiraabboud.com“, sans le tiret. Et il ne ressemble pas du tout à celui visible ci-dessus. Enfin, tout ceci est en place depuis la mise à jour ayant fait passer l'application Flux intelligent de Motorola à la version 2.03.0070. Une appli système invisible si vous ne la cherchez pas spécifiquement. Mais comme nous l'avons dit, certains modèles de smartphones de la marque sont impactés et d'autres non, même si le numéro de version de Flux intelligent est identique.

Comment désactiver l'application Flux intelligent de Motorola ?

Tout porte à croire qu'il se passe quelque chose de louche et dont Motorola n'est peut-être pas au courant. En attendant une déclaration de la marque, le mieux à faire est de désactiver Flux intelligent si vous constatez vous aussi l'ouverture du navigateur en amont d'Amazon. Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres du smartphone puis Applications. Là, cherchez Flux intelligent, appuyez dessus puis sur Désactiver. Notez que s'agissant d'une application système, elle est impossible à désinstaller sans passer par d'autres méthodes plus complexes.

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La désactivation suffit cependant à faire cesser la redirection avec ajout d'un lien d'affiliation. Il est possible qu'il s'agisse d'un genre de piratage sophistiqué réalisé à l'insu de Motorola, ou bien d'une volonté de l'entreprise. Dans ce dernier cas, on a cependant du mal à comprendre pourquoi ce passage par ce qui semble être un faux site à l'effigie d'une influenceuse mode. La firme ne devrait pas tarder à faire une déclaration à ce sujet.

Source : 9to5Google