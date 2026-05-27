Les cartes Pokémon le rendent fou : il utilise une tronçonneuse pour voler 12 000 dollars de cartes

Exit Massacre à la tronçonneuse, si l’on devait nommer cette affaire, ce serait probablement Vol à la tronçonneuse. Un homme de 33 ans a récemment été arrêté pour avoir volé pour 12 000 dollars de cartes Pokémon. Les cambriolages de ce type étant en plein essor, les propriétaires de boutiques sont obligés de renforcer la sécurité.

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Symptôme d’une société qui fait de la nostalgie un véritable levier marketing, les cartes Pokémon suscitent un réel engouement depuis quelques années déjà. Les collectionneurs – ou petits malins – évaluent le prix de leurs précieux exemplaires, achètent de nouveaux boosters en espérant qu’ils prendront de la valeur, font grader leurs cartes en fonction de leur rareté et de leur état et les revendent à prix d’or.

Et force est de constater que cette Pokémania ne s’est pas tarie. Quand on voit qu’une carte peut atteindre jusqu’à 16,5 millions de dollars en vente aux enchères, on pourrait presque comprendre qu’il y ait de quoi perdre la tête, comme Clayton Warren.

Lire aussi – Des boutiques de jeux vidéo accusées de « scalper » les cartes Pokémon avec cette méthode vicieuse

Vol de 12 000 dollars de cartes Pokémon à la tronçonneuse : ce n’est pas le titre d’un film

Clayton Warren est un homme de 33 ans originaire de Floride. Un jour, il se rend à Collection Realm, un magasin vendant des cartes et des coffrets Pokémon qui feraient de l’œil à n’importe quel collectionneur ou revendeur un peu connaisseur.

Mais Warren n’a pas décidé de passer par la porte comme n’importe quel client pour acheter ces cartes de valeur. Non, à la place, il a préféré se munir d’une pierre pour tenter d’entrer par effraction. Ce fut un échec. Mais loin de se démonter, Warren a réitéré avec une scie mécanique portable.

Valeur de son butin ? Environ 12 000 dollars selon le propriétaire de la boutique. L’enquête révèle qu’un homme dont la description correspondait à celle de Warren a été vu dans le magasin le 19 mai, soit quelques jours avant le vol – du repérage, en somme.

Cartes Pokemon
Crédits : 123RF

Le larcin ayant été filmé par des caméras de vidéosurveillance, les autorités sont parvenues à remonter jusqu’à Warren en suivant une plaque d’immatriculation. Le cambrioleur a été inculpé pour « cambriolage dans une structure inoccupée et de vol qualifié d'un montant compris entre 10 000 et 20 000 dollars », selon le site Polygon.

Nintendo cherche pirate Pokemon

Ce cas est loin d’être isolé, aussi bien sur le Vieux que sur le Nouveau Continent. Pour se prémunir de ces vols, certains propriétaires de boutiques renforcent leur sécurité : plutôt que de placer les cartes sous vitrines en verre, ils optent pour des systèmes de verrouillage spécialisés.


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