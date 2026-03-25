Samsung anticipe la sortie de l’iPhone pliable : découvrez le nouveau Galaxy Z Fold Wide

Samsung va lancer un nouveau design de smartphone pliable. Il s'agit d'un format livre comme les Galaxy Z Fold, mais moins haut et plus large. L'objectif est d'anticiper l'arrivée sur le marché de l'iPhone pliable, qui devrait adopter une conception similaire.

C'était dans l'air, Samsung va bientôt lancer un nouveau modèle de smartphone pliable. Celui qu'on appellera Galaxy Z Fold Wide en attendant que la marque révèle son nom officiel adopte le format livre, comme le Galaxy Z Fold, mais pour des dimensions bien différentes. Il est moins haut et plus large, répondant à d'autres besoins. Ce type de ratio d'affichage est intéressant pour le multimédia, un peu moins pour le multitâche et la productivité.

On sait qu'Apple va commercialiser prochainement son premier iPhone pliable. Il devrait sortir en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro, ou un peu plus tard. Cet appareil proposera justement un design similaire à ce Galaxy Z Fold Wide, privilégiant la largeur à la hauteur. Des constructeurs comme Google et Oppo ont déjà conçu des smartphones pliables de ce type, mais ce sera une première pour Samsung, qui veut couper l'herbe sous le pied d'Apple.

Le Galaxy Z Fold Wide marche sur les platebandes de l'iPhone pliable

De premiers rendus, créés à partir des informations de fichiers CAO (conception assistée par ordinateur), nous donnent un aperçu du Galaxy Z Fold Wide. Partagés par Android Headlines, ils suggèrent une charnière proche de celle du Galaxy Z Fold 8, et la présence de deux capteurs photo au dos, ainsi que d'une caméra frontale dans un poinçon pour l'écran externe et une autre pour l'écran interne.

Le mobile mesurerait 123,9 x 161,4 x 4,9 mm, bordures saillantes comprises. L'épaisseur est d'environ 4,3 mm si on ne les prend pas en compte. Plié, il mesurerait 123,9 x 82,2 x 9,8 mm, avec une épaisseur qui monte à 14,6 mm avec le bloc photo protubérant. Il serait doté d'un écran externe de 5,4 pouces et d'un écran interne de 7,6 pouces, des diagonales un peu plus petites que celles du Galaxy Z Fold 8, ce qui n'est pas anormal pour un appareil misant sur la largeur plutôt que la hauteur.

Le Galaxy Z Fold Wide pourrait être un peu moins cher que le Galaxy Z Fold 8 et sortir en même temps que lui, probablement cet été.