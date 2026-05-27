Galaxy S26 et S26 Ultra : cette double promotion exceptionnelle vous permet d’économiser jusqu’à 450 €

Sortis il y a un peu plus de 2 mois, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra bénéficient déjà d’une double réduction de prix sur le site officiel Samsung. C’est l’occasion de s’offrir l’un des meilleurs smartphones du moment à prix sacrifié. On vous explique tout.

Galaxy S26 Ultra

Les Galaxy S26 Series sont disponibles à la vente depuis le 10 mars 2026. Comme à son habitude, Samsung propose trois modèles : le Galaxy S26, le S26+ ou le S26 Ultra. Et bonne nouvelle, ils bénéficient tous d’une double promotion sur le site de Samsung. En effet, jusqu’au 31 mai 2026 inclus, vous pouvez utiliser le code promo MYS26F pour avoir :

  • 200 euros de remise immédiate pour l'achat d’un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra dans leurs versions 256 Go ou 512 Go
  • 300 euros de remise immédiate pour l'achat d’un Galaxy S26 Ultra version 1 To

C’est un code à usage unique cumulable avec les autres offres en cours (hormis un autre code promo). Il est valable sur samsung.com et sur l'application Samsung Shop.

Mais ce n’est pas fini ! Vous pouvez cumuler cette promotion avec l’offre PayPal. Elle est réservée aux 3000 premières commandes et elle se termine le 31 mai 2026 à 23h59. Pour en bénéficier, il vous suffit de choisir le mode de paiement PayPal. Vous aurez alors une remise automatique dans votre panier de :

  • 150 € pour un Galaxy S26 Ultra (tous modèles, tous coloris)
  • 100 € pour un Galaxy S26 ou un S26+ (tous modèles, tous coloris)

Cette promotion est aussi valable sur le site officiel de Samsung et sur l'application Samsung Shop. Elle n’est valable qu’une seule fois par commande et par compte Samsung.

Avec cette double promotion, vous avez :

  • 450 euros de réduction sur le Galaxy S26 Ultra 1 To
  • 350 euros de réduction sur les Galaxy S26 Ultra 256 Go et 512 Go
  • 300 euros de réduction sur les Galaxy S26 et S26+ 256 Go et 512 Go

Quelles sont les nouveautés des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ?

La première nouveauté, c’est que le design est similaire sur les trois modèles avec un dos en verre Gorilla Victus 2 et une tranche plate en aluminium.

Sous le capot des Galaxy S26 et S26+, on trouve le SoC Exynos 2600, gravé en 2 nm qui offre des performances haut de gamme tout en préservant l’autonomie. Il est épaulé par 12 Go de RAM. En ce qui concerne le Galaxy S26 Ultra, il tourne avec le surpuissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 associé à 12 Go de RAM et même 16 Go pour la version 1 To.

Pour l'écran, les Galaxy S26 et S26+ profitent d’une belle dalle AMOLED de respectivement 6,3 pouces et 6,7 pouces. Le S26 Ultra profite d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Cette dalle bénéficie d’une grosse nouveauté : la possibilité d’activer l’affichage confidentiel. Cette technologie permet de rendre invisible l’écran pour les personnes qui ne sont pas directement en face du smartphone.

Pour la partie photo, le S26 et S26+ sont équipés d’un capteur principal 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un téléobjectif 3x 10 MP. Le S26 Ultra est évidemment le mieux doté avec un grand-angle 200 MP, un ultra grand-angle 50 MP et deux téléobjectifs : 50 MP (zoom 5x) et 10 MP (zoom 3x).


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