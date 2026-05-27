Xiaomi va lancer un écran de confidentialité à la Galaxy S26 Ultra, mais avec cette particularité

Samsung a fait sensation avec l'écran de confidentialité de son Galaxy S26 Ultra, Xiaomi veut déjà lui piquer l'idée. Mais il y aura une différence importante entre les deux fonctionnalités.

samsung galaxy s26 ultra privacy display
Crédit : Samsung

Samsung a beaucoup fait parler avec l'écran de confidentialité de son Galaxy S26 Ultra. Si la technologie est encore perfectible, le principe de protéger le contenu affiché des regards indiscrets a clairement attiré l'attention. Xiaomi s'en est bien rendu compte et chercherait à proposer une fonctionnalité similaire sur ses propres produits.

D'après le leaker Yogesh Brar, le constructeur est en train de développer une telle option pour un déploiement avec la mise à jour HyperOS 4 plus tard cette année. Cela nous apprend que la solution de Xiaomi est purement logicielle, alors que celle de Samsung combine le matériel et le logiciel. On peut donc anticiper que ce filtre de confidentialité qui arrive sur les smartphones Xiaomi sera sans doute moins efficace que ce que nous a proposé Samsung sur son dernier mobile haut de gamme.

Un écran de confidentialité plus proche de celui de l'iPhone que du Galaxy S26 Ultra pour Xiaomi ?

Il reste toujours possible que Xiaomi lance de futurs produits équipés d'un écran optimisé pour la confidentialité d'un point de vue hardware, mais nous n'avons pas d'informations à ce sujet pour le moment. Pour rappel, Samsung a recours à la technologie Flex Magic Pixel pour déplacer physiquement les pixels de l'affichage et ainsi réduire l'angle de vision de l'écran. Xiaomi pourrait s'inspirer de ce que fait Apple avec la couche de confidentialité de l'iPhone, ou même de BlackBerry qui offrait aussi ce type d'option, pour ses appareils.

L’écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra n'a pas reçu qu'un accueil positif. Il est accusé par certains utilisateurs de donner des maux de tête ou de provoquer de la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Il peut aussi ruiner le contraste de l'affichage OLED. De plus, l'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra à cause de cette fonction, même quand elle est désactivée.

Mais il s'agissait d'un coup d'essai et il se murmure que Samsung aurait déjà mis au point des prototypes améliorant le Privacy Display, qui pourrait même être intégré à de prochains MacBook Pro et PC portables Windows.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

“Un véritable feu d’artifice” : son Samsung Galaxy S25 FE explose pendant la nuit

Une internaute a été réveillée par l’explosion de son Galaxy S25 FE en train de charger sur son matelas. Elle a été brûlée au cou et son enfant de 8…

La batterie externe Samsung de 10000 mAh passe à 9,99 € au lieu de 49,99 €, mais ça ne va pas durer

En ce moment sur Darty, vous pouvez bénéficier d’une double réduction à peine croyable sur la batterie externe Samsung de 10 000 mAh avec charge rapide 25W grâce. Normalement en…

Galaxy S26 et S26 Ultra : cette double promotion exceptionnelle vous permet d’économiser jusqu’à 450 €

Sortis il y a un peu plus de 2 mois, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra bénéficient déjà d’une double réduction de prix sur le site officiel Samsung. C’est…

iOS 26.6 vous préviendra quand vous bloquerez trop de contacts (oui, il y a une limite)

La prochaine mise à jour d’iOS 26 ajoute un avertissement quand vous atteignez la limite du nombre de contacts bloqués sur l’iPhone. L’occasion pour beaucoup de découvrir son existence, jamais…

Cette alerte du Play Store va vous éviter de garder des applis truffées de failles sans le savoir

Aujourd’hui, aucune alerte ne prévient les utilisateurs d’Android quand une appli installée disparaît du Play Store. Elles continuent de tourner en silence, sans jamais recevoir de correctif de sécurité. Google…

Cette cellule solaire quasi invisible veut transformer chaque fenêtre en source d’énergie

Des chercheurs ont mis au point une cellule solaire si fine qu’elle devient invisible sur les vitres. Elle se pose directement sur les fenêtres et transforme le verre en source…

Motorola essaie-t-il de se faire de l’argent sur vos commandes Amazon en douce ?

Un internaute a découvert un comportement très étrange sur son smartphone Motorola. Et son modèle n’est pas le seul concerné. Il permet à la marque de gagner de l’argent chaque…

Les cartes Pokémon le rendent fou : il utilise une tronçonneuse pour voler 12 000 dollars de cartes

Exit Massacre à la tronçonneuse, si l’on devait nommer cette affaire, ce serait probablement Vol à la tronçonneuse. Un homme de 33 ans a récemment été arrêté pour avoir volé…

Les smartphones Android se vendent moins bien partout, sauf là où on l’attendait le moins

Les ventes mondiales de smartphones Android reculent dans presque toutes les régions du globe. C’est le pire premier trimestre jamais enregistré pour l’OS de Google. Apple en profite, sans pour…

Godeal24 fête ses 6 ans et fracasse les prix : Office sans abonnement dès 16,99 €

Dites adieu aux abonnements : profitez d’Office 2021 Pro à 28,28 € et d’Office 2024 Pro à 16,99 € ! Plus de 90 % d’économies en ce moment chez Godeal24…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.