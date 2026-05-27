Xiaomi va lancer un écran de confidentialité à la Galaxy S26 Ultra, mais avec cette particularité

Samsung a fait sensation avec l'écran de confidentialité de son Galaxy S26 Ultra, Xiaomi veut déjà lui piquer l'idée. Mais il y aura une différence importante entre les deux fonctionnalités.

Samsung a beaucoup fait parler avec l'écran de confidentialité de son Galaxy S26 Ultra. Si la technologie est encore perfectible, le principe de protéger le contenu affiché des regards indiscrets a clairement attiré l'attention. Xiaomi s'en est bien rendu compte et chercherait à proposer une fonctionnalité similaire sur ses propres produits.

D'après le leaker Yogesh Brar, le constructeur est en train de développer une telle option pour un déploiement avec la mise à jour HyperOS 4 plus tard cette année. Cela nous apprend que la solution de Xiaomi est purement logicielle, alors que celle de Samsung combine le matériel et le logiciel. On peut donc anticiper que ce filtre de confidentialité qui arrive sur les smartphones Xiaomi sera sans doute moins efficace que ce que nous a proposé Samsung sur son dernier mobile haut de gamme.

Un écran de confidentialité plus proche de celui de l'iPhone que du Galaxy S26 Ultra pour Xiaomi ?

Il reste toujours possible que Xiaomi lance de futurs produits équipés d'un écran optimisé pour la confidentialité d'un point de vue hardware, mais nous n'avons pas d'informations à ce sujet pour le moment. Pour rappel, Samsung a recours à la technologie Flex Magic Pixel pour déplacer physiquement les pixels de l'affichage et ainsi réduire l'angle de vision de l'écran. Xiaomi pourrait s'inspirer de ce que fait Apple avec la couche de confidentialité de l'iPhone, ou même de BlackBerry qui offrait aussi ce type d'option, pour ses appareils.

L’écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra n'a pas reçu qu'un accueil positif. Il est accusé par certains utilisateurs de donner des maux de tête ou de provoquer de la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Il peut aussi ruiner le contraste de l'affichage OLED. De plus, l'écran du Galaxy S26 Ultra n'est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra à cause de cette fonction, même quand elle est désactivée.

Mais il s'agissait d'un coup d'essai et il se murmure que Samsung aurait déjà mis au point des prototypes améliorant le Privacy Display, qui pourrait même être intégré à de prochains MacBook Pro et PC portables Windows.