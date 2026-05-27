Galaxy Buds3 FE : les écouteurs Samsung chutent à 59 €, c’est leur prix le plus bas !

Sortis en septembre dernier, les Galaxy Buds3 FE voient leur prix baisser de plus de 90 euros chez E.Leclerc. Cela vous permet d’avoir des supers écouteurs à réduction de bruit active pour moins de 60 euros. Alors ne passez pas à côté de ce bon plan.

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Disponibles depuis septembre 2025, les Galaxy Buds3 FE sont venus prendre la place des Buds FE. Les Buds3 FE sont les “Fan Edition” des Buds3. Cela veut dire qu’ils reprennent la plupart des caractéristiques des Buds3 classiques mais pour un prix nettement inférieur.

Les Galaxy Buds3 FE sont actuellement en vente sur le site officiel de Samsung pour 150 euros. E.Leclerc les proposent nettement moins chers puisqu’ils sont déjà affichés de base à 109 euros. Mais avec la carte de fidélité E.Leclerc (qui est gratuite si vous ne l’avez pas encore), le prix chute à seulement 59 euros. C’est tout simplement du jamais vu. Alors n’attendez pas que les stocks soient épuisés pour passer à l’action !

Galaxy Buds3 FE : les écouteurs Samsung au meilleur rapport qualité-prix

Côté design, les Galaxy Buds3 FE sont très proches des Galaxy Buds3 Pro. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires dotés d’embouts en silicone qui offrent une isolation passive efficace ainsi qu’un bon maintien dans l’oreille.

Ce modèle dispose également d’une réduction de bruit active performante, qui vous permettra de vous isoler des sons incommodants. Ils sont donc parfaits si vous êtes régulièrement dans les transports en commun. En ce qui concerne la qualité sonore, on apprécie les basses bien présentes pour un rendu plus intense. Le son reste tout de même bien équilibré et agréable pour tous les usages. Et avec l’égaliseur disponible via l’app Samsung dédié, vous pouvez customiser votre son selon vos envies.

Avec une certification IP54, les Galaxy Buds3 FE s’avèrent aussi bien résistants à la poussière qu’aux éclaboussures. Enfin, l’autonomie est de 8 heures et demie avec une seule charge (sans réduction de bruit active) et jusqu’à 30 heures avec le boîtier.