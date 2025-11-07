L’iPhone pliant d’Apple pourrait ressusciter cette technologie culte au détriment d’une autre, voici laquelle

Un rapport récemment publié révèle certains détails techniques du tout premier smartphone pliant d’Apple. D’après le document, ce futur hit de la firme de Cupertino devrait abandonner une fonctionnalité clé au profit d’une autre qui était chère aux fans d’iPhone de la première heure.

Apple a pour réputation de se laisser distancer par la concurrence afin d’observer le marché, puis de transformer des technologies déjà bien installées en succès commerciaux. Alors évidemment, lorsqu’on parle des smartphones pliants, que Samsung a su transformer en véritable segment à part entière depuis 2019 avec ses gammes Galaxy Z Fold et Z Flip, Apple est attendu au tournant.

De nombreuses fuites arrosent d’ores et déjà celui que l’on appelle régulièrement dans nos colonnes l’iPhone Fold : le smartphone pliant d’Apple constituerait, selon les rumeurs, une prouesse de design, il pourrait aussi coûter moins cher que prévu… Pour autant, sa date de sortie et la plupart de ses caractéristiques restaient un mystère… Jusqu’à maintenant.

L’iPhone pliant pourrait marquer le grand retour d’une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs

Un rapport complet produit par la banque d’investissement J. P. Morgan et relayé sur Twitter par le journaliste Max Weinbach dévoile quand sortiront les futurs modèles phares d’Apple et certains de leurs détails techniques, et l’iPhone pliant en fait partie. Si le document confirme que le tout premier smartphone pliant d’Apple devrait arriver à la rentrée 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et 18 Air, il révèle également qu’Apple pourrait abandonner une fonctionnalité clé au profit d’une autre, adorée des utilisateurs.

Selon ce rapport, les iPhone pliants – oui « les » puisqu’un second devrait sortir en 2027 – embarqueraient un capteur selfie de 24 Mpx intégré sous l’écran. En revanche Face ID n’est pas évoqué : est-ce un oubli du document ou est-ce un abandon par Apple de la reconnaissance faciale pour ses modèles pliants ? D’autres fuites, mais surtout la présentation officielle par la firme de Cupertino, lèveront les doutes.

S’il ne s’agit pas d’un oubli, l’absence de Face ID suggère le retour d’une fonctionnalité que les fans d’iPhone de la première heure adoraient : le capteur Touch ID. Selon nos confrères de PhoneArena, cette spéculation n’est pas inédite : plusieurs rumeurs ont déjà évoqué la possibilité d’un capteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral, ce qui faciliterait le déverrouillage de l’appareil.