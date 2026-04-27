iPhone Fold : une fuite révèle une finesse record, Apple surprend déjà

Apple semble miser sur la finesse pour son prochain iPhone pliable. En effet, un leaker vient de partager une image montrant le futur smartphone, qui afficherait une épaisseur bien inférieure à celle prévue.

iPhone Fold
Crédit : MacRumors

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque à la pomme aura pris son temps. Apple aura attendu près de sept ans, après la sortie du Galaxy Fold de Samsung, pour se lancer dans la course aux smartphones pliables. D’ailleurs, l’iPhone pliable d’Apple pourrait bien copier Samsung sans complexe. Quoi qu’il en soit, l’iPhone Fold se précise. Plusieurs fuites nous en apprennent ainsi plus sur son prix, sa RAM ou encore sa capacité de stockage.

Et c’est cette fois au tour de son design de fuiter en ligne. Un leaker a en effet partagé un plan de l’iPhone Fold sur la plateforme coréenne NAVER. Et, bonne nouvelle, le schéma en question inclut les dimensions potentielles du futur smartphone pliable d’Apple.

Tout d’abord, l’iPhone Fold afficherait un écran externe relativement petit de 5,3 pouces. Mais l’information la plus importante est sans aucun doute la taille du fameux écran dépliable. Et, selon le schéma en question, l’iPhone Fold posséderait un écran interne de pas moins de 7,8 pouces.

L’iPhone Fold sortira-t-il en même temps que l’iPhone 18 ?

Apple ne compte visiblement pas sacrifier la finesse au profit de la largeur d’écran pour l’iPhone Fold. En effet, le leaker coréen laisse entendre que le futur smartphone pliable d’Apple affiche une épaisseur de seulement 9,23 mm une fois plié. Et c’est bien moins que « prévu ». En effet, les précédentes rumeurs évoquaient plutôt une épaisseur de 9,6 mm.

iPhone Fold
Crédits : NAVER

En comptant le bloc photo, l’épaisseur maximale de l’iPhone Fold serait de 13 mm. À ce sujet, les fuites suggèrent la présence de pas moins de deux objectifs au dos du futur smartphone pliable d’Apple. Côté coloris, Apple pourrait proposer le noir et l’argent.

Mais alors, qu’attend Apple pour dévoiler officiellement l’iPhone Fold ? Difficile à dire. Toutefois, certaines rumeurs laissent à penser que la marque à la pomme pourrait présenter son tout premier smartphone pliable en septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Et non, nous ne parlons pas ici de l’iPhone 18 premier du nom. En effet, certaines rumeurs suggèrent qu’Apple ne lancerait la version basique de l’iPhone qu’en 2027, et non en septembre 2026.


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