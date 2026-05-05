Cette vidéo nous montre comment on va plier et déplier l’iPhone Ultra

L'iPhone Ultra, le premier mobile pliable d'Apple, continue de se dévoiler. Une vidéo nous présente une maquette de l'appareil en action, qui dégage un sentiment de solidité et de durabilité.

iPhone Fold rendu CAD
Crédits : iphone-ticker.de

Nous avions déjà eu un aperçu du design de l'iPhone Ultra, le premier iPhone pliable d'Apple, à travers des photos de maquettes. Cette fois, c'est à travers une vidéo de 10 minutes provenant de la chaîne YouTube Unbox Therapy que l'on découvre l'appareil sous tous les angles et en action. On peut voir le mobile être plié et déplié, et on se rend mieux compte de ses dimensions et de son épaisseur que sur les images qui nous étaient parvenues jusqu'ici.

L'appareil mesure 117 mm en hauteur et 84,27 mm en largeur. L'épaisseur atteint 11,02 mm lorsqu'il est plié, sans compter la protubérance de la caméra, et 16,57 mm avec. Déplié, l'iPhone Ultra est épais d'environ 5,2 mm. Une précédente source avait évoqué une épaisseur de 9,23 mm une fois plié (sans les capteurs photo), mais le mobile ne serait donc pas aussi fin qu'on pouvait l'espérer.

L'iPhone Ultra, un coup de boost pour le marché des smartphones pliables ?

Par contre, la vidéo confirme le format adopté par Apple. Quand il est plié, l'iPhone Ultra se rapproche du gabarit que peut avoir un passeport. Une fois ouvert, il fait penser à une petite tablette. Nous ne sommes pas habitués à voir ce genre de design, la plupart des modèles de smartphones pliables existants optent pour un format bien différent, avec plus de hauteur et moins de largeur. Certains se rapprochent même d'un ratio 1:1, de carré donc, comme le prochain Pixel 11 Pro Fold.

L'avantage de l'iPhone Ultra sera sur le multimédia. Ressemblant à celui d'une tablette, son écran interne, qui serait d'une diagonale de 7,8 pouces, sera bien adapté au visionnage de vidéos ou au jeu. Sur bien des smartphones pliables actuels, une bonne partie de l'affichage n'est pas utilisée pour ces activités. Pour les autres applications et le multitâche, il risque par contre de souffrir de quelques défauts, les applications n'étant pas optimisées pour ce format d'écran. Samsung va lancer un Galaxy Z Fold Wide cet été, qui devrait ressembler à l'iPhone Ultra.


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