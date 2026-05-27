“Un véritable feu d’artifice” : son Samsung Galaxy S25 FE explose pendant la nuit

Une internaute a été réveillée par l'explosion de son Galaxy S25 FE en train de charger sur son matelas. Elle a été brûlée au cou et son enfant de 8 ans, qui dormait avec elle, est en état de choc.

Être réveillé pendant la nuit par un bruit inattendu, ce n'est jamais agréable. Et quand il s'agit du bruit de votre smartphone en train de projeter des bouts de plastique et de métal partout, encore moins. Voilà ce qu'a vécu une internaute répondant au pseudonyme de idgaf88__ sur le réseau social Reddit. Le coupable : un Samsung Galaxy S25 FE acheté neuf 6 mois avant l'incident. Selon l'utilisatrice, il n'a jamais montré de signe de surchauffe auparavant.

Vous pouvez voir le résultat sur les photos servant d'illustration à cet article et effectivement, c'est impressionnant. Il est cependant important de préciser dans quelles circonstances cela s'est produit. D'abord, le S25 FE était en charge. Via le câble fourni avec le smartphone et un chargeur tiers (le mobile est vendu sans, comme quasiment tous aujourd'hui). L'appareil était posé au-dessus de la tête de l'internaute, sur le matelas du lit où elle dormait avec son fils de 8 ans.

Un Galaxy S25 FE explose et blesse sa propriétaire

D'après idgaf88__, il ne faisait pas chaud dans la chambre cette nuit-là. Elle précise qu'elle est “plutôt du genre 19° [Celsius]” chez elle. Le Galaxy S25 FE était enchâssé dans une épaisse coque en cuir faisant office de portefeuille, avec des pièces de monnaies en métal à l'intérieur. Au final, les pompiers ont du intervenir pour évacuer la fumée et “neutraliser” le mobile en le plongeant dans un bain d'eau salée. La mère de famille s'en sort avec quelques cheveux brûlés et “petite brûlure au cou“.

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Son fils n'a rien physiquement, mais il est traumatisé. Il “ne veut plus rien brancher. Il ne veut pas jouer avec sa Nintendo Switch parce qu'il a peur de la batterie, et il n'arrive pas à dormir“. Sa mère a contacté Samsung, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, la marque n'a pas répondu.

Rappelons qu'il s'agit du troisième incident de ce genre impliquant un smartphone Samsung depuis début 2026. L'entreprise n'a réagi publiquement qu'au premier. Bien que sérieux, cela reste des cas isolés qui n'ont pas lieu d'inquiéter les propriétaires d'appareils de la firme sud-coréenne.