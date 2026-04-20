Ces maquettes de l’iPhone Fold révèlent un design aux antipodes du Galaxy Z Fold 8

Apple et Samsung préparent chacun leur smartphone pliant pour 2026, mais n'ont visiblement pas le même plan. Des maquettes de l'iPhone Fold viennent de fuiter et trahissent un parti pris design surprenant. La comparaison avec le Galaxy Z Fold 8 Wide est frappante.

Le marché des smartphones pliants s'apprête à vivre une année charnière. Apple va lancer son tout premier iPhone pliant, surnommé iPhone Fold dans nos colonnes en attendant son nom officiel. La firme aurait même renoncé à un modèle au format clapet pour se concentrer sur ce seul appareil. Le constructeur coréen multiplie de son côté les initiatives pour ne pas se laisser distancer par son rival de Cupertino.

Le leaker Majin a partagé sur X des images de maquettes du smartphone pliant d'Apple. Ces visuels proviendraient de fabricants de coques ayant déjà commencé la production. Comme nous l'avions vu récemment, Samsung a déjà présenté le Galaxy Z Fold 8 Wide en réponse directe. Le géant coréen a prévu une sortie cet été, quelques semaines avant le modèle d'Apple. Ces deux appareils incarnent deux visions opposées du smartphone pliant format livre.

Les maquettes de l'iPhone Fold dévoilent des bords arrondis que le Galaxy Z Fold 8 Wide a écartés

Les maquettes révèlent des bords légèrement arrondis sur l'iPhone Fold, dans la lignée de l'iPhone 17 Pro. C'est un choix aux antipodes du pliant coréen, qui privilégie les angles droits et une ligne austère. Le smartphone d'Apple mesurerait moins de 5 mm d'épaisseur une fois déplié. Son écran interne atteindrait 7,76 pouces sans trace de pli visible, et son écran externe 5,5 pouces. Le bouton d'alimentation, allongé, intégrerait le capteur Touch ID. Les boutons volume seraient placés en haut, formant le côté le plus long une fois déplié. La puce A20 d'Apple animerait l'ensemble.

À l'arrière, l'iPhone Fold ne compterait que deux capteurs photo, contre trois sur l'iPhone 17 Pro. Un choix dicté par la finesse du châssis. Une légère protubérance a été repérée autour de la charnière, dont la fonction reste à confirmer. Des anneaux magnétiques figurent sur certaines coques, mais la compatibilité avec la recharge sans fil magnétique n'est pas confirmée. L'appareil est attendu à plus de 2 000 dollars, soit environ 1 850 euros. À ce tarif, ses futurs utilisateurs s'attendent sans doute à une fiche technique sans compromis.