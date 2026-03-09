Google Pixel 11 : le design du module photo de la version Pro XL dévoilé par les premiers rendus d’une coque

Le Pixel 10a étant sorti, les leakers ont tout le loisir de se concentrer sur la prochaine gamme de smartphones de Google : les Pixel 11. Les rumeurs ont déjà commencé à fleurir sur le web et la dernière fuite en date concerne le design du Pixel 11 Pro XL – et plus particulièrement son module photo.

Pas de répit pour les leakers : à peine un appareil est-il sorti que leur regard s’en détourne immédiatement au profit de son successeur. C’est le cas de la série Xiaomi 18, qui fait déjà l’objet de rumeurs, mais également de la gamme Pixel 11 maintenant que le Pixel 10a – que nous avons pu prendre en main – est sorti.

Les premières fuites concernaient un composant crucial, sous-entendant que Google pourrait faire de son prochain fleuron un bunker de sécurité matérielle. C’est désormais au design du Pixel 11 Pro XL d’être suggéré en filigrane : ThinBorne, un fabricant de coques, a publié deux rendus qui offrent un premier aperçu (très précoce) du look qu’arborerait le module photo du futur flagship de la firme de Mountain View.

Le design du Pixel 11 Pro XL (et surtout de son module photo) suggéré par des rendus de coque

Le fabricant de coques a mis en ligne une fiche produit : « Coque pour Pixel 11 Pro XL ». L’accessoire est fait de fibre d’aramide et promet une « compatibilité MagSafe améliorée ». Ça, c’est ce qui concerne la coque en elle-même. Mais la description est accompagnée de trois rendus et ils sont riches d’enseignements, puisqu’ils suggèrent des changements de design par rapport à la génération précédente.

Côté taille et épaisseur du boîtier, rien à déclarer : ces caractéristiques semblent être les mêmes. Les différences se joueraient au niveau du bloc photo, comme le soulignent nos confrères d’Android Authority. En effet, l’épaisseur de la barre de l’appareil photo pourrait être réduite. C’est en tout cas ce que suggèrent ces rendus, le rebord de la découpe destinée à recevoir le module apparaissant peu profond. Après un Pixel 10a avec des capteurs pleinement intégrés et moulés dans la coque de l’appareil, ce ne serait pas étonnant que la firme de Mountain View mise sur un Pixel 11 Pro XL le plus plat possible.

google pixel 11 pro xl rendu coque
Crédits : ThinBorne

Autre changement suggéré par ce rendu de coque : la barre de l’appareil photo pourrait être légèrement plus large et rectangulaire. Évidemment, ces rendus de coque sont encore très précoces et nous sommes encore loin de la sortie de la gamme Google Pixel 11 : il faudra attendre les prochaines semaines et mois à venir pour s’assurer de la véracité (ou non) de ces premiers indices.


