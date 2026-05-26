Samsung va lancer un Galaxy Z Fold 8 Ultra, mais ce n’est pas ce que vous pensez

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra va bientôt sortir chez Samsung. Il ne s'agit pas d'une version plus haut de gamme du smartphone pliable de la marque, on vous explique de quoi il en retourne.

Galaxy Z Fold Wide
Crédit : Android Headlines

Si vous aviez déjà tendance à être perdu en ce qui concerne la nomenclature des smartphones de Samsung, la situation risque de se compliquer encore un peu plus. Nous en avons beaucoup parlé sur Phonandroid au cours des derniers mois, Samsung va lancer un tout nouveau modèle de smartphone pliable cet été. Celui-ci adoptera un design similaire à celui de l'iPhone pliable qui doit arriver plus tard cette année, c'est-à-dire avec moins de hauteur, mais plus de largeur, un format mieux adapté pour le multimédia notamment.

En attendant de connaître son nom officiel, nous avons eu tendance à appeler cet appareil Galaxy Z Fold 8 Wide pour l'identifier. Mais Samsung opterait pour une toute nouvelle approche pour l'appellation commerciale de ses prochains smartphones pliables. D'après le souvent bien renseigné leaker Ice Universe, Samsung aurait choisi de renommer son traditionnel mobile pliable en Galaxy Z Fold 8 Ultra, tandis que le nouvel appareil serait nommé Galaxy Z Fold 8.

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra pas si ultra que ça

Le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 serait donc le Galaxy Z Fold 8 Ultra, et non le Galaxy Z Fold 8, ce qui risque d'embrouiller une partie des consommateurs. Ce choix nous confirme en tout cas que le nouveau modèle est moins doté techniquement que l'ancien, ce qui a sans doute conduit Samsung à prendre cette décision, pas des plus intuitives de prime abord. Le Galaxy Z Fold 8 (le Wide, donc) serait équipé de seulement deux capteurs photo, contre trois pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra (celui qu'on connaît depuis des années). Sa batterie disposerait aussi d'une capacité plus faible.

On peut par contre reprocher à Samsung que ce Galaxy Z Fold 8 Ultra ne soit pas aussi bien équipé que le Galaxy S26 Ultra, notamment en photo. Il aurait sans doute été plus simple de ne pas adopter cette mention d'Ultra pour les pliables afin d'éviter toute confusion. Mais le fait qu'Apple aurait baptisé son propre pliable iPhone Ultra a peut-être influencé Samsung.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette faille Wi-Fi permet de vous identifier par votre façon de marcher, même sans accès au réseau

Votre routeur Wi-Fi envoie en permanence des signaux que n’importe qui peut intercepter. Des chercheurs ont prouvé qu’ils suffisent à identifier une personne à 99,5 %, rien qu’en analysant sa…

“Se connecter avec Google” n’est pas toujours une bonne idée, voici pourquoi et les bons réflexes à adopter

Pour gagner du temps, de nombreux internautes n’hésitent pas à utiliser leur compte Google ou Apple pour se connecter à un site internet, une application ou un service en ligne….

La PS6 capable d’émuler les jeux PS3 avec les meilleures performances ?

Les performances du processeur de la PS6 devraient permettre à la console de faire tourner le catalogue de jeux PS3 en émulation dans de bonnes conditions. La rétrocompatibilité et l’accès…

Cette fonction discrète de Samsung fait de votre réveil un miroir de la météo

One UI 8.5 continue de dévoiler ses petites surprises. L’application Horloge de Samsung vient de gagner une fonction discrète mais soignée. Elle adapte automatiquement l’ambiance visuelle de votre réveil à…

Vite, le casque BEATS Studio Pro passe à petit prix : le haut de gamme devient enfin accessible

Normalement invente à 399,99€, le BEATS Studio Pro est actuellement à prix cassé sur Boulanger grâce au code FLASH20. Mais attention, cette offre expire ce soir. Si vous voulez vous offrir cet excellent…

Marshall Acton III : avec ces 2 offres cumulables, l’enceinte au design iconique passe à petit prix, mais il va falloir faire vite

Marshall s’est très vite imposée comme une icône mondiale de l’audio. Ses casques, ses écouteurs et ses enceintes Bluetooth sont devenus des références pour les audiophiles. Et bonne nouvelle, alors qu’elle…

Ce robot inspiré d’un insecte pourrait percer les mystères des tunnels géants de Mars

Les rovers actuels sont trop grands pour explorer les tunnels souterrains de Mars. Un chercheur américain propose une solution inattendue, inspirée du monde des insectes. Des milliers de micro-drones pourraient…

IPTV : gros coup de filet européen contre une technique de piratage « innovante » (qui ne l’est pas tant que ça)

La répression contre les réseaux de streaming pirate se poursuit en Europe. Un de nos voisins vient de démanteler un système et pas n’importe lequel : la technologie sur laquelle il…

Vous allez pouvoir adapter Gboard un peu plus à votre goût avec cette option d’Android 17

Sur le clavier Gboard, toute icône dont l’utilisateur n’a pas usage occupe de l’espace inutilement. Android 17 va permettre d’en supprimer une d’entre elles, nous offrant ainsi une option de…

Seulement 980 g, un écran OLED et une autonomie record : cet ultrabook ASUS certifié Copilot+ perd 300 € chez la Fnac

L’Asus Zenbook A14 passe sous la barre des 700 € chez Fnac grâce à une réduction de 300 €. À ce tarif, cet ultraportable cumule les arguments : un poids…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.