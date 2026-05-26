Samsung va lancer un Galaxy Z Fold 8 Ultra, mais ce n’est pas ce que vous pensez

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra va bientôt sortir chez Samsung. Il ne s'agit pas d'une version plus haut de gamme du smartphone pliable de la marque, on vous explique de quoi il en retourne.

Si vous aviez déjà tendance à être perdu en ce qui concerne la nomenclature des smartphones de Samsung, la situation risque de se compliquer encore un peu plus. Nous en avons beaucoup parlé sur Phonandroid au cours des derniers mois, Samsung va lancer un tout nouveau modèle de smartphone pliable cet été. Celui-ci adoptera un design similaire à celui de l'iPhone pliable qui doit arriver plus tard cette année, c'est-à-dire avec moins de hauteur, mais plus de largeur, un format mieux adapté pour le multimédia notamment.

En attendant de connaître son nom officiel, nous avons eu tendance à appeler cet appareil Galaxy Z Fold 8 Wide pour l'identifier. Mais Samsung opterait pour une toute nouvelle approche pour l'appellation commerciale de ses prochains smartphones pliables. D'après le souvent bien renseigné leaker Ice Universe, Samsung aurait choisi de renommer son traditionnel mobile pliable en Galaxy Z Fold 8 Ultra, tandis que le nouvel appareil serait nommé Galaxy Z Fold 8.

Un Galaxy Z Fold 8 Ultra pas si ultra que ça

Le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 serait donc le Galaxy Z Fold 8 Ultra, et non le Galaxy Z Fold 8, ce qui risque d'embrouiller une partie des consommateurs. Ce choix nous confirme en tout cas que le nouveau modèle est moins doté techniquement que l'ancien, ce qui a sans doute conduit Samsung à prendre cette décision, pas des plus intuitives de prime abord. Le Galaxy Z Fold 8 (le Wide, donc) serait équipé de seulement deux capteurs photo, contre trois pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra (celui qu'on connaît depuis des années). Sa batterie disposerait aussi d'une capacité plus faible.

On peut par contre reprocher à Samsung que ce Galaxy Z Fold 8 Ultra ne soit pas aussi bien équipé que le Galaxy S26 Ultra, notamment en photo. Il aurait sans doute été plus simple de ne pas adopter cette mention d'Ultra pour les pliables afin d'éviter toute confusion. Mais le fait qu'Apple aurait baptisé son propre pliable iPhone Ultra a peut-être influencé Samsung.