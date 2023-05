Meilleures TV LG OLED, QNED : quel modèle acheter en 2023 ?

Les TV LG OLED sont les modèles les plus populaires de la marque. LG propose aussi des TV QNED, une alternative aux modèles QLED de Samsung. Et comme ces derniers, elles se déclinent en deux catégories : LED et Mini LED. Si vous ne savez pas quoi choisir, notre guide d'achat vous aidera à y voir plus clair.

LG est le leader mondial des TV OLED avec plus de 60% de part de marché. Les LG OLED C3, G3 et B3 sont les nouvelles références de la marque en 2023. La majorité des modèles que nous recommandons dans ce guide sont donc de type OLED. Mais il n’y a pas que cette technologie chez LG. La marque propose notamment une nouvelle combinaison inédite des filtres Quantum Dots et NanoCell avec ses TV QNED. Ces dernières sont équivalentes aux modèles QLED propulsés par Samsung. Voici sans plus tarder notre sélection des meilleures TV LG en 2023.

LG OLED C3 EVO 2023

Après le succès des modèles C1 et C2, la LG OLED C3 sera cette année encore le modèle le plus populaire du catalogue de la marque. Elle est plébiscitée pour son rapport qualité-prix. Comparativement au modèle précédent, la C3 est équipée de la 6e génération du processeur Alpha 9 qui offre un meilleur traitement des images et du son.

L’une de ses principales nouveautés est justement la technologie AI Sound Pro qui convertit le système audio 2.2 (40 W) du téléviseur en un son surround 9.1.2 virtuel. Pour rappel, la C2 se limitait à une virtualisation en 7.1.2. Et cette année, LG propose aussi une fonctionnalité baptisée WoW Orchestra qui est similaire au Q-Synphony de Samsung. Elle permet d’associer harmonieusement les haut-parleurs de la TV à une barre de son pour offrir un meilleur rendu sonore. Cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les barres de son LG.

Pour le reste, la LG C3 dispose d’une dalle OLED EX sur les modèles de 55 pouces et plus. Cette technologie augmente la luminosité de la TV de 30%. Inutile de préciser que la C3 offre un excellent contraste ainsi qu'un angle de vision large, OLED oblige.

Enfin, cette TV LG OLED est parfaite aussi bien pour les amateurs de films et séries que pour les joueurs. Elle est compatible avec le Dolby Vision IQ et le HDR10+, ainsi qu'avec le Dolby Atmos et le DTS:X pour la partie audio. Elle dispose de 4 ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K jusqu’à 120 Hz. La LG OLED C3 est aussi compatible VRR, G-Sync et FreeSync.

Elle est animée par la nouvelle interface WebOS 23 et est disponible dans des tailles allant de 42 à 85 pouces dès 1599 €. La version de 55 pouces est à 2099 € et celle de 65 pouces à 2899 €.

Alternative : LG OLED C2

Les + Les - Excellente qualité d'image Plus cher que la C2 Contraste infini Partie audio perfectible Une expérience gaming complète Excellente colorimétrie Angles de vision La fonction WoW Orchestra qui combine le son de la TV à celui d'une barre de son

TV LG OLED G3 EVO 2023

Si vous disposez d’un beau budget et souhaitez vous offrir la meilleure TV OLED de LG, la G3 Evo est le choix à faire. Elle se démarque de la C3 par son écran encore plus lumineux grâce à la technologie Brightness Booster Max qui s’appuie notamment sur un nouveau filtre dit MLA (Micro Lens Array). La luminosité de l’écran se trouve ainsi boostée de 70% comparativement aux dalles non Evo de LG. Le pic de luminosité de la G3 monte à plus de 2000 nits selon LG. Du jamais vu pour une TV OLED.

Ce modèle intègre aussi le processeur Alpha 9 de 6e génération qui réalise une meilleure mise à l’échelle 4K et améliore la stabilité globale du système. La TV est compatible avec les formats HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Pour la partie audio, la LG OLED G3 dispose d’un système 4.2 avec 4 haut-parleurs de 10W et deux woofers de 10W chacun. Elle est par ailleurs compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS.

Le rendu sonore de la TV LG OLED C3 est très correct et devrait convenir à la plupart des utilisateurs. Mais si vous êtes exigeant, mieux vaudra l’associer à une bonne barre de son. Et grâce à la fonctionnalité WoW Orchestra, le son de la TV et celui de la barre de son (les modèles LG uniquement) fonctionnent en harmonie.

Enfin, les caractéristiques gaming ne font pas défaut à cette TV. La LG OLED G3 dispose en effet de 4 ports HDMI 2.1, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle est également compatible VRR, G-sync et Freesync.

La TV tourne sous WebOS 23. Elle est livrée avec une accroche murale sachant que les modèles de la série G sont conçus pour s’accrocher au mûr. Mais si vous souhaitez la poser sur un meuble, un pied rotatif servant de support est vendu séparément. Cette TV OLED est disponible dans des tailles allant de 55 pouces à 83 pouces.

Alternative : LG OLED G2

Les + Les - Excellente qualité d'image Partie audio perfectible Pic de luminosité record pour une TV OLED/strong> Pied rotatif vendu en option Parfaite pour jouer (HDMI 2.1, 4K à 120 Hz, VRR, ALLM, etc.) Contraste infini et angle de vision large La fonction WoW Orchestra qui combine le son de la TV à celui d'une barre de son Fixation murale incluse

LG OLED B3 2023

En 2023, LG ne propose pas de modèle A3. La B3 représente donc l’entrée de gamme de ses téléviseurs OLED de nouvelle génération. La LG OLED B3 est une TV de qualité, mais elle a quelques défauts comparativement à la C3. Elle est notamment 30% moins lumineuse (et 70% moins lumineuse que la G3) puisque ne disposant pas d’une dalle Evo. Elle intègre aussi un processeur Alpha 7 de 6e génération, contre une puce Apha 9 pour la C3.

En dehors de ces deux détails, cette TV LG OLED a tout ce qu’il faut pour séduire. Notamment l’interface WebOS 23, des ports HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement à 120 Hz. La VRR, l’ALLM et la G-Sync sont aussi de la partie. Notez toutefois que la TV dispose de 2 ports HDMI 2.1 contre quatre pour la C3. Elle est également compatible avec le Dolby Vision, le HDR10 et HLG.

Pour la partie sonore, le processeur α7 Gen6 transforme le signal audio 2 canaux en un son virtuel 5.1.2 surround pour une expérience plus immersive. La LG OLED B3 a été lancée au prix conseillé de 1999 € pour la version 55 pouces. C’est seulement 100 € de moins que la C3 dans le même format. Mais l’écart de prix se creuse quand on monte en diagonale.

Alternative : LG OLED B2

Les + Les - Noirs profonds et contraste infini Moins lumineuse que la C3 Excellente mise à l'échelle 4K Peut faitre mieux sur la gestion des couleurs Solide pour le gaming Seulement 2 ports HDMI 2.1 La fluidité de WebOS 23

LG OLED CS 2022

La LG OLED CS est sortie en 2022 comme une alternative moins chère à la LG OLED C2. Son design est identique à celui de la C1 de 2021 qui est elle-même très proche de la C2 en apparence. La LG OLED CS dispose par ailleurs du même écran que la C1, c’est-à-dire une dalle dépourvue de la technologie Evo.

Cela se traduit concrètement par un pic de luminosité 20% à 30% inférieur à celui de la C2. Ces aspects mis de côté, les deux TV LG partagent essentiellement les mêmes caractéristiques. Et notamment le même processeur Alpha 9 de 5e génération. La TV est animée par l’interface WebOS 22.

Les + Les - Excellente qualité d'image Pas de dalle Evo (moins lumineuse) Contraste infini et bons angles de vision Les reflets dans les environnements bien éclairés HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC), FreeSync et G-Sync Pas de HDR10+

LG OLED A2 2022

Si vous avez moins de 1000 euros, voire moins de 900 € pour une TV LG OLED, c’est la référence la plus accessible du constructeur en ce moment. La qualité d’image reste excellente avec un contraste infini, des couleurs vives, mais la luminosité est moins forte que sur tous les autres modèles de la marque.

La LG OLED A2 ne dispose pas non plus de port HDMI 2.1 et sa fréquence de rafraîchissement maximale est de 60 Hz. Elle n’a donc pas les caractéristiques gaming des modèles des série B, C et G. Cette TV est toutefois compatible avec le Dolby Vision IQ, le HDR10 et le HDR10 Pro pour les cinéphiles. La mise à niveau 4K est gérée par le processeur α7 Gen5 AI.

Les + Les - Noirs profonds et contraste infini Moins lumineuse que les meilleures TV OLED de LG Excellente mise à l'échelle 4K Pas de port HDMI 2.1 Interface fluide Son prix sous les 1000 euros

TV LG QNED MiniLED 876QB

Les TV LG QNED sont équivalentes au QLED de Samsung. Elles combinent les technologies Quantum Dot et NanoCell pour des couleurs plus pures. Contrairement à Samsung, LG utilise des dalles IPS qui offrent une meilleure luminosité et un angle de vision plus large. LES TV QNED sont également disponibles en versions LED et Mini LED. La référence 876QB dispose d'un rétroéclairage MiniLED.

Le contraste de cette TV est donc significativement plus élevé que celui des TV LED classiques. Pour le reste, la LG QNED MiniLED 876QB est propulsée par la puce α7 Gen5 AI. Elle est parfaitement adaptée aux joueurs, et notamment à ceux qui disposent d’une PS5 ou d’une Xbox Series X grâce à ses ports HDMI 2.1 qui permettent de profiter de la 4K à 120 Hz.

Les + Les - Excellente luminosité Bon contraste, mais moins marqué comparativement aux dalles OLED Contraste profond grâce aux MiniLED Bonne gestion des reflets Bons angles de vision HDMI 2.1 et solide expérience gaming

LG QNED 816QA

Contrairement au 876QB, cette TV n'a pas de rétroéclairage MiniLED. Elle s'appuie donc sur un éclairage LED classique avec un double filtrage : celui des Quantum Dot et des NanoCell propres à la marque. La TV LG QNED 816 gère ainsi parfaitement les couleurs, mais offre un contraste moins profond que les modèles OLED et MiniLED.

Cette TV dispose d'un processeur α7 Gen5 AI 4K. Et niveau connectique, on y retrouve 4 ports HDMI dont deux HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement monte jusqu'à 120 Hz. Le téléviseur est par ailleurs compatible VRR, ALLM et dispose d'un port eARC. La LG QNED 816 tourne sous WebOS 22.

Les + Les - Bonne mise à l'échelle 4K Noirs pas très profonds (faible contraste) Luminosité satisfaisante La puissance du haut-parleur HDMI 2.1 et solide expérience gaming Couleurs équilibrées

Quelle TV LG choisir ?

Tout dépend des caractéristiques que vous recherchez, ainsi que de votre budget. Nous vous recommandons une TV LG OLED si votre budget le permet. Le meilleur modèle pour la plupart des gens en 2023 est la C3 Evo. Pour quelques centaines euros de moins, la C2 Evo est offre une expérience similaire. N'hésitez donc pas à en profiter pendant qu'elle est encore disponible.

Enfin, les TV OLED ont beau être les meilleures, elles ont quelques défauts. Si votre pièce est lumineuse et notamment très exposée à la lumière du soleil, une TV LG QNED est sans doute mieux adaptée. Leurs écrans sont plus lumineux. Et si vous optez pour le QNED MiniLED, le taux de contraste sera encore plus intéressant avec des noirs plus profonds.