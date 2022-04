Meilleur TV 65 pouces : quel modèle acheter en 2022 ?

La 4K, le HDR, l'OLED, le VRR… Quand on cherche sa nouvelle TV de 65 pouces aujourd'hui, on veut être sûr d'avoir le meilleur du meilleur. C'est pourquoi nous vous proposons notre sélection pour 2022 dans ce guide d'achat.

Notre sélection des meilleurs téléviseurs 65 pouces en 2022

TCL 65C825 mini LED 1150.99€ Voir 1390€ Voir 1390€ Voir 1400.91€ Voir 1599€ Voir 1650.24€ Voir Plus d'offres TV LG OLED 65 C1 1118.99€ Voir 1551€ Voir 1598€ Voir 1698€ Voir 1698.5€ Voir 1749€ Voir 1749€ Voir Plus d'offres TV Philips OLED 65OLED936 2690.9€ Voir 2972.63€ Voir 3006€ Voir 3499€ Voir

La diagonale de 65 pouces est devenue de plus en plus abordable ces dernières années, mais tous les écrans ne se valent pas. En soi, c'est aussi une bonne nouvelle : cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire un gigantesque trou dans votre compte en banque pour en profiter ! Si votre priorité est la taille, ou que vous cherchiez le meilleur écran disponible sur le marché, nous avons les références qu'il vous faut.

TV Philips 65OLED936

Rakuten 2690.9€ Découvrir l'offre

Amazon 2972.63€ Découvrir l'offre

Fnac 3006€ Découvrir l'offre

Darty 3499€ Découvrir l'offre

Si vous voulez la configuration la plus folle disponible sur le marché, il n'y a pas photo : c'est la Philips qu'il vous faut. Le constructeur a été se fournir du côté de chez LG et ses dernières dalles EVO pour construire son téléviseur OLED, ce qui vous garantit la meilleure dalle disponible sur le marché actuellement. Mais ce n'est pas tout, puisque la marque a bien sûr intégré l'Ambilight qui fait sa force. Ici présent sur les quatre côtés du téléviseur, il viendra renforcer votre immersion en adaptant ses couleurs au contenu affiché à l'écran.

Comme si cela ne suffisait pas, le Philips 65OLED936 arrive également avec une barre de son intégrée à son pied signée Bowers & Wilkins. Les plus férus de son pourront même y ajouter un caisson de basse et des amplis satellites pour se créer un véritable son surround.

L'écran est même très bien optimisé pour les dernières consoles en date, avec un support intégral du HDMI 2.1 et un input lag largement diminué grâce aux efforts de LG sur ces dernières années. Que vous cherchiez la meilleure 4K, le meilleur HDR, ou tout simplement l'expérience la plus immersive, le Philips 65OLED936 répond à absolument toutes les attentes… si vous en avez les moyens, bien sûr.

Les +

Les -

Ambilight à 4 zones

Très cher

Son Bowers & Wilkins intégré

Dalle LG EVO Prêt pour les joueurs exigeants

TV LG OLED 65 G1

TV OLED LG 65G1 au meilleur prix Fnac 1999€ Découvrir l'offre

Rakuten 2437.19€ Découvrir l'offre

Cdiscount 2547€ Découvrir l'offre

On en parlait juste avant : les nouvelles dalles EVO de LG sont excellentes. Vous le savez, avec l'OLED, le nerf de la guerre n'est pas dans les noirs qui sont forcément très profonds… mais dans la luminosité maximale possible sur l'écran. Aussi, chaque nouvelle génération de LG est l'occasion de voir du progrès en la matière, et l'OLED 65 G1 est son nouveau must en la matière.

Difficile de ne pas faire de redite lorsque l'on parle d'un écran LG de nos jours, mais soulignons-le encore et toujours : la qualité d'image est époustouflante, le HDR est maîtrisé, et le constructeur fait aussi particulièrement attention à ses caractéristiques pour les joueurs. Aussi, son input lag et son retard à l'affichage sont minimes, et conviendront aux joueurs les plus exigeants.

Avec le OLED 65 G1, LG fait dans l'expérience pure. L'écran n'est pas fourni avec un pied, mais est bien destiné à être accroché à votre mur. Il est d'ailleurs directement livré avec une fixation murale, sans autre forme de procès. Le jeu en vaut bien la chandelle pour un aussi grand écran, et une telle qualité d'affichage.

Les +

Les -

Dalle LG EVO

Pas de pied intégré

Design fin

Compatibilité NVIDIA Gsync La qualité d'image LG

TV Samsung Neo QLED 4K

Samsung Neo QLED QE65QN95A 4K au meilleur prix Fnac 1470.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 1899€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1980€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 2279€ Découvrir l'offre

Darty 2299€ Découvrir l'offre

Qui dit OLED dit forcément LG. Mais voilà : le terme ramène aussi avec lui une grande crainte : celle du burn-in. Si les constructeurs ont réussi à minimiser au maximum ce risque avec le temps, il n'empêche que ceux qui investissent sur une dalle aussi chère aimerait la garder le plus longtemps possible. En prime, la luminosité maximale tend parfois à être quelque peu en retrait. C'est pourquoi Samsung n'a jamais abandonné sa technologie Mini LED, et continue de la sublimer dans sa gamme Neo QLED.

Là encore, nous sommes en terrain connu. Le support complet du HDMI 2.1 est bien là pour maximiser son potentiel sur les jeux vidéo. La calibration en sortie d'usine de cette dalle est même excellente, alors qu'on a souvent vu le constructeur poussé un petit peu trop les contrastes. Les noirs ne sont certes pas aussi bien gérés que sur une dalle OLED, mais le QLED s'en sort tout de même excellemment bien et offre des pics de luminosité qui rendront jaloux n'importe quel écran OLED.

Les +

Les -

Pas de burn in

Toujours pas au niveau de l'OLED

Une grosse luminosité max

Support complet du HDMI 2.1 Bonne calibration en sortie d'usine Design réussi

TV LG OLED 65 C1

TV OLED LG 65C1 au meilleur prix Fnac 1118.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 1551€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1598€ Découvrir l'offre

Amazon 1698€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1698.5€ Découvrir l'offre

Darty 1749€ Découvrir l'offre

Boulanger 1749€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Si vous hésitez à acheter un téléviseur OLED depuis 2/3 ans maintenant, une référence revient toujours : la gamme C de LG. Son dernier représentant en date, le LG C1, continue la droite lignée de ses prédécesseurs, et à raison. Chaque nouveau modèle apporte un plus haut pic de luminosité, avec toujours cette excellente dalle qui a satisfait l'intégralité de ses acheteurs.

Pas de grandes nouveautés pour ce C1 par rapport au CX précédent. Le design reste inchangé, mais webOS est tout de même passé en version 6.0. LG n'a rien réinventé, mais n'en avait pas besoin : le LG C1 reste aujourd'hui une référence en termes de rapport qualité/prix pour qui est exigeant sur la qualité de sa dalle, mais un peu moins sur les “petits plus”.

Les +

Les -

Dalle toujours plus lumineuse

Très peu de changement

Un design sobre et réussi

WebOS 6.0 Support HDMI 2.1 complet

TV TCL 65C825 mini LED

TCL 65C825 mini LED au meilleur prix Fnac 1150.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 1390€ Découvrir l'offre

Rakuten 1390€ Découvrir l'offre

Amazon 1400.91€ Découvrir l'offre

Darty 1599€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1650.24€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Au bout, nous avons tous les mêmes envies, mais pas le même pouvoir d'achat. Si les marques comme LG et Samsung font rêver, la plupart d'entre nous seront bien contents de se tourner vers TCL. Le constructeur chinois n'a pas abandonné son ambition de conquête grâce à la mini LED, et enfonce le clou avec le 65C825.

Le programme est tout de même plus qu'alléchant. Nous avons là un téléviseur avec un très bon contraste pour une dalle de sa catégorie, et surtout un support complet du HDMI 2.1 pour les PS5 et Xbox Series X de ce monde. On rajoute la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision en prime, et l'on peut voir que TCL n'a pas du tout à avoir honte face à ses concurrents plus premium. Pour qui cherche à faire le meilleur deal avec le moins de compromis, le TCL 65C825 est aujourd'hui une valeur sûre.

Les +

Les -

Support du HDMI 2.1

Des compromis sur la qualité de fabrication

Dalle mini LED de qualité

Pas d'OLED Très bon contraste Compatibilité Dolby Vision

De combien de recul ai-je besoin avec ma TV 65 pouces ?

La règle du recul des téléviseurs est assez simple : vous devez suivre 4,5 cm de recul par pouces sur votre écran. Pour un écran 65 pouces, il est donc recommandé d'avoir au moins 3 mètres de recul face à votre écran.

Faites attention à la configuration de votre pièce. Avez-vous assez de recul ? Avez-vous un mur où l'accrocher ? Y a-t-il des reflets à certaines heures du jour ou de la nuit ? Puis à ce que vous voulez en faire. Si vous jouez, favorisez la présence de la compatibilité HDMI 2.1 par exemple. Enfin, mieux vaut privilégier les écrans OLED pour un meilleur rendu des noirs, avec le pic de luminosité le plus haut possible pour que le rendu HDR soit convaincant.

Quelle interface TV est la meilleure ?

Android TV aura tendance à être la plus versatile. WebOS de LG est également très plébiscitée pour sa facilité d'utilisation. Les autres interfaces restent cependant très correctes et ne vous poseront pas de problème à l'usage, bien qu'elles puissent être un brin moins confortables.