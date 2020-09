Google TV officiel : voici l’interface qui remplace Android TV

Google vient de dévoiler sa nouvelle interface dédiée aux téléviseurs : Google TV. Elle cherche à s’appuyer sur tout ce qui a été fait avec Android TV et s’inspire également de l’Apple TV, l’un des ténors en la matière. Ce nouvel OS fera ses débuts dès le 1er octobre, puisqu'il accompagne la sortie du nouveau Chromecast.

Google a tenu sa conférence virtuelle le 30 septembre et a présenté ses nouveautés. Parmi elles, Google TV, la nouvelle interface qui vient remplacer Android TV. Elle présente une toute nouvelle manière de naviguer sur son téléviseur, puisqu'elle mise sur Google Assistant.

Inclue directement dans le nouveau Chromecast (qui permet toujours de streamer le contenu de son téléphone), Google TV veut être une interface plus claire et surtout centralisée. Alors qu’Android TV semblait parfois un peu confus, Google TV cherche à concentrer les contenus sur une seule page, que ce soit les services de streaming, les photos, les applications installées ou encore la télévision en live. Sur ce point, Google a annoncé diffuser un large bouquet de chaînes aux Etats-Unis, mais aucune information sur le reste du monde. L’inspiration Apple TV est bien présente ici, et ce n’est pas pour nous déplaire, tant le système d’Apple est un exemple en matière de navigation.

Des débuts avec le nouveau Chromecast

Le nouveau Chromecast accompagne cette nouvelle interface qui vise à remplacer Android TV. Le terminal est pour la première fois équipé d’une télécommande sur laquelle nous trouvons peu de boutons (Youtube, Netflix, Home…). Une chose logique, étant donné que Google mise sur son assistant audio pour vous faire naviguer dans les menus.

Google TV sera disponible sur nombre de téléviseurs dans le futur et débutera sa carrière dès demain aux Etats-Unis, puisque le nouveau Chromecast sera disponible le 1er octobre pour 50 dollars. Pour le reste du monde, Google évoque une date de sortie fixée avant la fin de l’année, sans plus de précision. On peut espérer un tarif sensiblement similaire.

Ce lifting d’ampleur va permettra au système TV de Google de connaître une seconde jeunesse et l’objectif est de s’installer sur le plus de terminaux possibles, à la manière d’Android aujourd’hui sur les smartphones.

Et vous, avez-vous hâte de tester Google TV ? Dites-le-nous dans les commentaires !