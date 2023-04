Meilleures TV 50 pouces et 48 pouces : quelle modèle acheter en 2023 ?

Les TV de 50 pouces et de 48 pouces ne sont pas les plus prisées ces dernières années, mais la demande est loin d’être négligeable. Si vous recherchez un téléviseur dans ces formats, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles de la catégorie en 2023.

Alors que la 4K est devenue un standard, le public s’habitue à des téléviseurs de plus en plus grands. Et la plupart des utilisateurs ne font plus marche arrière après avoir franchi le palier supérieur. Mais si les TV de 65 pouces et de 55 pouces sont beaucoup plus courantes de nos jours, les modèles de 48 à 50 pouces comptent encore de nombreux adeptes.

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace ou si vous recherchez un téléviseur secondaire pour la chambre ou pour jouer, ces formats devraient vous convenir. Gardez à l’esprit que les marques ne proposent plus systématiquement des déclinaisons de 50 pouces (ou moins) pour tous leurs modèles, notamment leurs TV les plus avancées. Pour autant, on retrouve encore chez Samsung, LG, TCL ou encore chez Sony de nombreux modèles de qualité qui répondront à vos attentes.

LG OLED Evo C3 – TV de 48 pouces

Après le LG OLED C2 qui faisait partie de notre sélection des meilleures TV OLED de l’année dernière, LG vient de lancer la nouvelle Evo C3 qui prend la relève avec quelques améliorations sous le capot. Le constructeur coréen le décline en plusieurs tailles allant de 43 à 83 pouces. Une version de 48 pouces est notamment disponible.

Comme son prédécesseur, cette référence est la plus équilibrée de la gamme des TV OLED de LG. Moins haut de gamme que le LG OLED G3, cette TV offre une excellente qualité d’image, une bonne colorimétrie et la profondeur de contraste propre aux téléviseurs OLED. La version de 48 pouces profite des mêmes caractéristiques que les tailles supérieures, à l’exception du pic de luminosité qui est un peu en retrait. La TV embarque également le nouveau processeur α9 Gen6 AI. Ce dernier améliore le traitement des images et les performances globales du téléviseur.

Le LG OLED C3 s’adresse aussi bien aux cinéphiles qu’aux gamers. Il propose les technologies Dolby Vision IQ et HDR10+, mais aussi avec le Dolby Atmos et DTS:X pour la partie audio. Et pour les joueurs, cette TV dispose de 4 ports HDMI 2.1. Elle est notamment compatible VRR, G-Sync et FreeSync et permet de joueur en 4K jusqu’à 120 Hz. La LG OLED C3 est animée par la toute nouvelle interface WebOS 23. Elle est disponible au prix de 1699 € dans sa version de 48 pouces.

Samsung QLED 50Q60C 2023 – TV de 50 pouces

La référence Q60C représente l’entrée de gamme des téléviseurs QLED de Samsung en 2023. Elle est disponible en plusieurs tailles, dont un modèle 4K de 50 pouces. Cette TV utilise le Dual LED pour le rétroéclairage. Cette technologie introduite par Samsung en 2020 améliore la fidélité des couleurs en utilisant deux LED différentes (chaude et froide) selon les images à afficher.

En combinaison avec les filtres quantiques (Quantum Dots), le rétroéclairage produit ainsi des couleurs plus vives. Le Samsung Q60C est également compatible avec le HDR10+, mais comme sur tous ses téléviseurs, Samsung préfère se passer du Dolby Vision. Ce modèle n’est pas aussi lumineux que les meilleurs modèles QLED de la marque, mais il offre ce qu’il faut pour un visionnage confortable au quotidien.

Cette TV 50 pouces dispose de ports HDMI 2.0, avec une fréquence de rafraichissement limitée à 50 Hz. Elle ne vise donc pas particulièrement les joueurs. Son prix : 899 €.

Samsung QLED 50Q80C 2023 – TV 50 pouces

Si le modèle Q60C vous semble léger, le Samsung Q80C est une référence beaucoup plus évoluée. Toujours en QLED et en définition 4K, cette TV 50 pouces utilise un rétroéclairage Full LED Local Dimming pour des contrastes profonds, en plus d’offrir une bonne luminosité. Ces caractéristiques lui permettent d’exploiter idéalement le HDR. La partie sonore quant à elle est compatible avec le format Dolby Atmos sans-fil.

Le tout est propulsé par la nouvelle puce Neo Quantum Processor 4K. Elle est plus rapide et améliore le traitement des images en 4K UHD grâce à l’intelligence artificielle. Enfin, le Samsung 50Q80C est une bonne TV si avez une PS5 ou une Xbox Series X. On y retrouve 4 ports HDMI 2.1 pour de la 4K à 120 Hz et un pour un input lag très bas.

En 50 pouces, ce téléviseur est disponible au tarif de 1199 €. Et si vous recherchez un modèle encore plus haut de gamme, le Samsung Neo QLED Q90C exploite la technologie miniLED dont le contraste se rapproche des TV OLED. Comptez 300 € de plus, soit 1499 € pour le format 50 pouces.

TCL QLED 50C645 2023 – TV 50 pouces

Dans le line-up TCL de 2023, la TV QLED C645 contrairement aux C845 et C745 est proposée dans une version de 50 pouces. Ce téléviseur 4K offre une bonne luminosité de 1000 nits doublée d’un excellent contraste en plus d’être compatible avec tous les formats HDR et le Dolby Vision. De quoi profiter d'une belle expérience de cinéma dans votre canapé.

Pour ce qui est du jeu vidéo, si cette TV dispose de 3 ports HDMI 2.1, c’est surtout pour la fonctionnalité ALLM (latences très faibles en jeu). Son taux de rafraichissement natif est limité à 50 Hz, ce qui ne permet pas d'exploiter tout le potentiel de cette génération de HDMI. Toutefois, la fluidité peut monter jusqu’à 120 Hz en Full HD grâce à la nouvelle technologie Game Accelerator de TCL qui permet de doubler la fréquence de rafraichissement.

Enfin, cette TV 50 pouces tourne sous Android TV avec l’interface Google TV. Elle est compatible avec Alexa et Google Assistant. Comptez 599 € pour vous offrir la TCL C645 dans sa version de 50 pouces.

SONY XR-48A90K OLED – TV 48 pouces

La TV Sony A90K est un un modèle OLED qui joue dans la même catégorie que les LG OLED C2 et C3. Leurs designs et caractéristiques sont assez proches, mais la TV de Sony coûte un peu plus chère. Comptez 1899 € pour la version de 48 pouces. Elle offre les mêmes caractéristiques que versions de 55 pouces et plus, à l’exception de la technologie QD-OLED qui permet d’associer les filtres Quantum Dots à l’OLED sur certains modèles récents de Sony et de Samsung.

La marque parvient toutefois à proposer une bonne restitution des couleurs grâce à la fonctionnalité XR OLED Contrast Pro. Celle-ci permet de dynamiser les couleurs et le contraste dans les zones lumineuses. Le Sony A90K est compatible avec tous les formats HDR, y compris le Dolby Vision. Il dispose de 4 ports HDMI dont deux de la génération 2.1. Idéal donc pour les consoles de nouvelle génération. Pour la partie « logiciel », cette TV de 48 pouces est animée par Android avec l’interface Google TV.

TV 50 pouces : est-ce la bonne taille pour vous ?

Alors qu’une taille située entre 48 et 50 pouces était considérée comme imposante il y a quelques années, elle tend à devenir le minimum acceptable avec la démocratisation des téléviseurs 4K. Mais 50 pouces, ça reste relativement grand (127 centimètres de diagonale), surtout si vous disposez d’une pièce de petite taille.

Cela devrait donc suffire pour profiter d’un bon confort de visionnage si vous avez un problème d’espace. De plus, la définition 4K permet de profiter d’un bon niveau de détails, même à une distance proche du téléviseur. Raison pour laquelle la plupart des utilisateurs se tournent d'ailleurs vers des formats de plus en plus grands.

Que faut-il attendre d’une TV de 50 ou 48 pouces ?

Ces formats profitent des dernières évolutions sur le marché des téléviseurs. Peu importe le type de rétro-éclairage que vous recherchez, vous trouverez des TV LED, QLED, MiniLED ou encore OLED entre 48 et 50 pouces. Mais il faut dire que ces formats ne sont pas systématiquement proposés par les constructeurs pour toutes leurs références, en particulier celles les plus haut de gamme.

C’est le cas, par exemple, du LG OLED G3 qui est disponible à partir de 55 pouces ou de certains modèles de la gamme Neo QLED de Samsung qu’on retrouve aussi à partir de 55 pouces. Et lorsqu’il est disponible, le format de 50 pouces (ou de 48 pouces) ne profite pas toujours des mêmes caractéristiques que les versions de taille supérieure, notamment en ce qui concerne le pic de luminosité qui est généralement inférieur.