Meilleure imprimante 3D : laquelle choisir en 2022 ?

Pourquoi acheter quand on peut créer ? Les imprimantes 3D sont de plus en plus accessibles et de moins en moins complexes à utiliser. Vous voulez craquer ? Alors suivez notre comparatif.

On en rêvait, et la technologie a désormais assez évolué pour que cela devienne une réalité. Les imprimantes 3D nous permettent désormais de créer toutes sortes d'objets dans le confort de notre propre maison, pour peu que l'on ait quelques bases d'ingénierie, des modèles 3D solides et de la patience pour régler quelques problèmes çà et là. Mais le fait est que nous en sommes désormais capables ! Forcément, une telle puissance à portée fait terriblement saliver. Bonne nouvelle : les imprimantes 3D ne sont plus aussi onéreuses qu'on pourrait l'imaginer, et de nombreuses références existent sur de nombreuses catégories pour satisfaire tous types de besoins.

Notre sélection des meilleures imprimantes 3D en 2022

Si l'aventure de l'imprimante 3D vous fait envie, voici les modèles qui sortent du lot à nos yeux en 2022 et vers lesquels vous devriez vous tourner.

Creality CR-10S Pro

3D Creality CR-10S Pro au meilleur prix Fnac 672.55€ Découvrir l'offre

Amazon 829.37€ Découvrir l'offre

La Creality CR-10S Pro s'adresse à ceux qui veulent débuter dans les meilleures conditions possibles. La machine ne réclame qu'un seul branchement, et dispose de la mise à niveau automatique de sa surface d'impression pour simplifier au maximum son utilisation.

Ses performances ne sont pas des moindres qui plus est puisque tout est fait pour optimiser la précision et le timing de l'impression, notamment grâce à ses deux vis sur l'axe Z ou son extrudeur à deux engrenages. Bonus non négligeable : l'imprimante est également ultra silencieuse !

Les + Les - Un seul câble ! Design ouvert Silencieuse Facile à utiliser

Giantarm Geeetech A10M

Giantarm Geeetech A10M au meilleur prix Amazon 349€ Découvrir l'offre

Le grand avantage de la Geeetech A10M est son double extrudeur. Grâce à lui, vous pourrez faire en une seule fois une impression 3D en deux coloris ou deux matériaux de fabrication en même temps, de manière à optimiser toujours plus vos créations.

Puisque son design est ouvert, à l'image de la Ender 3 Pro présentée juste avant, elle dissipe rapidement la chaleur faisant que vous pourrez rapidement récupérer vos créations. Elle est aussi capable de reprendre une impression après une panne en un instant, pour éviter le gâchis. Cependant, ce modèle n'est pas le plus facile à monter et s'adresse donc surtout à des personnes ayant déjà pratiqué l'impression 3D.

Les + Les - Deux couleurs/matériaux Difficile à monter Excellente plateforme d'impression Reprise après panne

Elegoo Mars 2

Elegoo Mars 2 au meilleur prix Amazon 199.99€ Découvrir l'offre

La Elegoo Mars 2 fait partie des machines les plus élégantes et faciles à utiliser du marché. Elle est livrée semi-assemblée, faisant que la difficulté du premier montage est grandement atténuée. Mais elle est aussi d'une grande précision, faisant que les erreurs d'impression seront bien plus rares que sur certaines autres machines.

Son logiciel ChituBox fait très bien le taff pour créer vos objets en 3D de la manière la plus optimale possible, mais la machine est bien sûr conçue pour être compatible avec tous types de modèles 3D quoi qu'il en soit. Vous pourrez également imprimer à partir du port USB intégré, pour éviter à avoir à relier un ordinateur à chaque impression. Son seul point faible : devoir utiliser la matière première produite par la marque directement si vous souhaitez utiliser la Elegoo Mars 2 à sa pleine puissance.

Les + Les - Facile à monter Consommables propriétaires Rapide à utiliser Très précise

Creality Ender 3 Pro

Creality Ender 3 Pro au meilleur prix Amazon 279€ Découvrir l'offre

Si vous n'avez pas encore une grande idée de ce que vous faites, la Creality Ender 3 Pro pourrait être le meilleur choix pour vous. Elle fait partie des machines les plus simples à assembler pour un débutant, sachant qu'une grande partie de ses éléments sont livrés préinstallés.

En prime, la Ender 3 Pro fait tout pour optimiser sa longévité. Son alimentation protège l'imprimante 3D des surtensions tout en réduisant le temps de préchauffage de son lit, et sa plaque CMagnet est faite pour garantir une bonne répartition de la chaleur tout en facilitant le retrait de l'objet imprimé. Elle est également capable de reprendre une impression en deux temps trois mouvements, en cas de panne par exemple.

Les + Les - Ultra simple à monter Très bruyante Plaque CMagnet Reprise après panne

Quels sont les différents types d'imprimante 3D ?

Il existe de nombreux types d'imprimante 3D. Tout dépend généralement de la taille de votre opération et de ce que vous voulez faire avec celle-ci. Pour un usage domestique, on retrouve généralement le FDM (Fused Deposition Modeling), soit une imprimante qui créer son objet à partir d'un extrudeur et de plastique. Ce sont les modèles les plus répandus pour les usages à domicile. Cependant, il existe également la SLA (StereoLithographie Apparatus), qui utilise la lumière et de la résine photosensible pour imprimer ses formes. Le SLM (Selective Laser Melting) utilise ici un métal et des lasers. Le MJM (MultiJet Modeling) utilise un liquide pour créer ses différentes couches. Et enfin, le SDL (Selective Deposition Lamination) est un procédé utilisé pour créer des objets en papier.

Comment choisir son imprimante 3D ?

Pour bien choisir son imprimante 3D, il faut faire attention à quelques détails. Le premier est la manière dont ses créateurs tentent de faciliter l'usage : on pense ici aux écrans LCD qui permettent de s'y retrouver rapidement, ou l'existence de ports USB ou microSD pour lancer ses projets sans avoir nécessairement besoin de sortir son ordinateur pour ça. La forme de l'imprimante a aussi son importance. Une imprimante à design ouvert a plus de chance de rater une impression, puisque n'importe quel élément extérieur peut se mêler à la création du produit. Mais du même temps, ce design a l'avantage d'être peu onéreux et d'offrir de belles capacités de refroidissement. Attention également aux matières premières que vous voulez utiliser : le nylon, le métal ou l'ABS ont forcément besoin d'une chambre fermée. Et bien sûr, pensez à la taille de l'objet que vous souhaitez créer : il faut que l'imprimante 3D soit plus grande que celui-ci !

Pourquoi acheter une imprimante 3D ?

Posséder une imprimante 3D est l'occasion pour vous de libérer votre créativité. Si l'investissement premier peut être difficile à encaisser pour certains foyers, ce premier coût risque de bien vite être contrebalancé par les nombreuses économies quotidiennes que vous ferez pour des petits objets du quotidien. Mais surtout, c'est une chance pour vous de pouvoir créer des objets qui correspondent à l'exact à ce dont vous avez besoin, plutôt que de devoir adapter des objets produits à la chaîne pour les faire correspondre à votre usage.