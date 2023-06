Meilleures TV Samsung OLED, QLED : quel modèle acheter en 2023 ?

Le catalogue des TV Samsung s’est récemment élargi avec l’arrivée des premiers modèles OLED de la marque. Samsung propose aussi des TV QLED qui comptent parmi les meilleures du marché. Si vous envisagez d'acheter un téléviseur du géant coréen, notre guide d’achat vous aidera à faire le bon choix.

Les meilleures TV Samsung en 2023 : notre sélection

TV Samsung Neo QLED QN95C - 55 pouces 0€ Voir 2291.3€ Voir 2298.69€ Voir 2403.6€ Voir 2429€ Voir 2429€ Voir 2432.3€ Voir 2458.09€ Voir Plus d'offres TV Samsung The Frame 2023 - 55 pouces 1062€ Voir 1290€ Voir 1390€ Voir 1390€ Voir 1399€ Voir 1399€ Voir 1489€ Voir 1490€ Voir Plus d'offres TV OLED Samsung S95C - 55 pouces 2616.95€ Voir 2690€ Voir 2690€ Voir 2690€ Voir 2690€ Voir 2699€ Voir 2699€ Voir 2699€ Voir Plus d'offres

Samsung dispose d’une gamme complète de TV. En plus de ses modèles QLED très répandus, la marque propose désormais des TV QD-OLED, une technologie qu'on retrouve également chez Sony. Elle a la particularité d'ajouter des filtres Quantum Dots au panneau OLED traditionnel afin d’en améliorer la luminosité ainsi que la précision des couleurs. Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleures TV Samsung OLED, QLED et Neo QLED (Mini LED) de 2023.

TV Samsung S95C OLED

TV OLED Samsung S95C - 55 pouces 2616.95€ Voir 2690€ Voir 2690€ Voir 2690€ Voir 2690€ Voir 2699€ Voir 2699€ Voir 2699€ Voir Plus d'offres TV OLED Samsung S95C - 65 pouces 3489.59€ Voir 3590€ Voir 3590€ Voir 3590€ Voir 3599€ Voir 3599€ Voir 3599€ Voir Plus d'offres TV OLED Samsung S95C - 77 pouces 4837.27€ Voir 5090€ Voir 5090€ Voir 5090€ Voir 5099€ Voir 5099€ Voir 5099€ Voir Plus d'offres

Samsung a lancé ses premiers téléviseurs OLED l'année dernière et poursuit sur sa lancée en 2023. La référence S95C est la plus avancée du catalogue de la marque. C'est une concurrente directe de la LG OLED G3. Et pour se démarquer, Samsung a fait le choix d’associer les filtres Quantum Dots à ses dalles OLED, une combinaison qui permet d’améliorer la luminosité et la pureté des couleurs sur ces écrans dits QD-OLED.

Le pic de luminosité de cette TV est proche des 1500 nits, ce qui est très élevé pour une TV OLED. La Samsung S95C est donc parfaite pour les pièces sombres, mais aussi pour celles éclairées. Tous les formats HDR sont supportés, jusqu’au HDR10+ Adaptative. Mais comme toujours, Samsung boude ici le Dolby Vision.

La partie sonore s’appuie sur un système 4.2.2 avec puissance de sortie de 70W. Le Dolby Atmos et l’Object Tracking Sound+ (OTS+) permettent d’avoir un rendu immersif. L’OTS+ améliore en effet la perception et le réalisme du son en suivant les mouvements des objets à l'écran. Et si vous disposez d’une barre de son Samsung de la série Q, celle-ci peut être associée aux haut-parleurs de la TV grâce à la fonctionnalité Q-Symphony.

La Samsung S95S est livrée avec le boîtier One Connect qui a disparu de la plupart des références 2023 de la marque. Pratique, cette box abrite toute la connectique séparément, ce qui élimine la nécessiter de faire passer plusieurs câbles vers la TV. Un seul suffit pour faire la liaison.

Enfin, ce téléviseur dispose de 4 ports HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz. D'autres atouts intéressants visent également les gamers qui recherchent une bonne expérience de jeu. Cette TV est disponible dans des tailles allant de 55 pouces à 77 pouces. Elle tourne sous le système Tizen, avec toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin.

Alternative : Samsung S90C OLED

TV Samsung S90C OLED - 55 pouces 1779€ Voir 1779€ Voir 1989€ Voir 1990€ Voir 1990€ Voir 1999€ Voir 1999€ Voir 1999.99€ Voir Plus d'offres TV Samsung S90C OLED - 65 pouces 2200€ Voir 2349€ Voir 2679€ Voir 2698€ Voir 2789€ Voir 2790€ Voir 2799€ Voir 2799.99€ Voir Plus d'offres

Moins chère, la TV Samsung S90C fait quelques concessions pour un prix un peu plus accessible. On retrouve ici l’esprit de la OLED C3 de chez LG qui est la référence la plus équilibrée en termes de rapport qualité-prix chez le concurrent. La luminosité est ici légèrement moins intense que sur la Samsung S95C. Pour la partie audio, Samsung propose ici un système 2.1 de 40W qui reste compatible Dolby Atmos, OTS (la version Lite) et Q-Symphony.

Ce modèle ne dispose pas de boîtier One Connect contrairement à la S95C. Les autres caractéristiques sont peu ou prou les mêmes, y compris les fonctionnalités gaming (4 ports HDMi 2.1, 4K à 144 Hz, etc.)

TV Samsung Neo QLED QN95C 4K 2023

TV Samsung Neo QLED QN95C - 55 pouces 2291.3€ Voir 2298.69€ Voir 2403.6€ Voir 2429€ Voir 2429€ Voir 2432.3€ Voir 2458.09€ Voir Plus d'offres TV Samsung Neo QLED QN95C - 65 pouces 2999€ Voir 3393.59€ Voir 3490€ Voir 3490€ Voir 3499.99€ Voir TV Samsung Neo QLED QN95C - 75 pouces 4290€ Voir 4290€ Voir 4290€ Voir 4290€ Voir 4299€ Voir 4499€ Voir 4999€ Voir Plus d'offres

C’est la TV la plus avancée de la gamme Neo QLED de Samsung. Elle s’appuie sur un rétroéclairage Mini LED avec plus de 1300 zones de Local Dimming pour le modèle de 65 pouces. De quoi offrir une qualité de contraste proche des TV OLED. Elle est donc parfaite aussi bien pour les pièces éclairées que celles sombres.

Colorimétrie, luminosité, contraste et gaming… ce téléviseur coche toutes les cases en termes de te qualité. Il est par ailleurs compatible HDR10+ Adaptative, le plus proche équivalent du Dolby Vision IQ que Samsung ne propose pas sur ses TV.

La QN95C a une certification HDR 2000. Son pic de luminosité atteint ainsi les 2000 nits. C’est un niveau confortable pour profiter d’un rendu HDR de premier plan, avec un écart important entre les zones les plus lumineuses et celles les plus sombres. L’angle de vision horizontal est assez large.

Pour le reste, ce modèle affiche un design fin. Il peut être posé sur un meuble ou être accroché au mur. Un revêtement anti-reflet permet d’éliminer les effets indésirables de la lumière sur l’écran.

Pour la partie audio, cette TV Samsung dispose d’un système 4.2.2 avec une puissance de sortie de 70W. L’ensemble est compatible Dolby Atmos, Object Tracking Sound+ et Q-Symphony (pour jumeler une barre de son Samsung et les haut-parleurs de la TV).

Enfin, ce téléviseur dispose de 4 ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K à 120 Hz sur les consoles PS5 et Xbox Series X. Sans oublier les autres fonctionnalités de jeu que sont le Gaming Hub (Cloud Gaming), le VRR et les latences ultra faibles. La Smart TV fonctionne sous le système maison Tizen. Ce dernier intègre toutes les applications de divertissement dont vous pourriez avoir besoin. La TV est par ailleurs compatible Bixby et Alexa pour le contrôle vocal.

TV Neo QLED Samsung QN90C 4K 2023

TV Samsung Neo QLED QN90C - 55 pouces 2056.1€ Voir 2146€ Voir 2182.4€ Voir 2299€ Voir 2299€ Voir 2375.59€ Voir Plus d'offres TV Samsung Neo QLED QN90C - 65 pouces 2713.8€ Voir 2833€ Voir 2999€ Voir 2999€ Voir 3136.09€ Voir TV Samsung Neo QLED QN90C - 75 pouces 4199€ Voir 4199€ Voir 4199€ Voir 4199€ Voir 4409.09€ Voir 6111.07€ Voir Plus d'offres

Cette TV Samsung vient juste dernière la QN95C pour ceux qui recherchent un modèle moins cher. Les deux téléviseurs ont les mêmes caractéristiques de confort, mais la QN90C dispose de moins de zones d’éclairage Mini LED. Le contraste reste toutefois meilleur comparativement aux TV QLED classiques. Cette TV dispose d’une dalle ADS aux propriétés comparables à celles de l’IPS. Samsung fait donc l’impasse sur la technologie VA sauf sur les modèles de plus petite taille (43 et 50 pouces).

L’adoption d’une dalle ADS permet d’avoir un meilleur angle de vision et une bonne gestion des reflets sans recourir à un filtre anti-reflet. La luminosité de la QN90C est très élevée (certification HDR 2000).

Cette TV dispose de 4 ports HDMI 2.1 (4K jusqu’à 144 Hz). Elle est compatible VRR, ALLM et dispose du lanceur Gaming Hub qui permet de jouer en streaming. On y retrouve notamment des titres du Xbox Game Pass et de Nvidia GeForce Now. Les technologies HDR10+ Adaptative, Dolby Atmos, Object Tracking Sound+ ou encore Q-Symphony sont également présentes. Comme tous les autres modèles Samsung de notre sélection, ce téléviseur fonctionne sous Tizen.

TV Samsung Neo QLED QN85C 4K 2023

Samsung Neo QLED QN85C - 55 pouces 1582€ Voir 1582€ Voir 1582€ Voir 1582€ Voir 1617.21€ Voir 1789€ Voir 1799€ Voir 1799€ Voir Plus d'offres Samsung Neo QLED QN85C - 65 pouces 1899.49€ Voir 1946.55€ Voir 1956.05€ Voir 1981.4€ Voir 2013.86€ Voir 2289€ Voir 2299€ Voir 2299€ Voir Plus d'offres Samsung Neo QLED QN85C - 75 pouces 2713€ Voir 2734€ Voir 2789€ Voir 2789€ Voir 2809.5€ Voir 3399€ Voir 3399€ Voir Plus d'offres

Ce modèle représente l’entrée de gamme des TV Samsung Neo QLED de 2023. Il partage plusieurs caractéristiques avec les QN95C et QN90C pour un prix bien plus accessible. On y retrouve notamment quatre ports HDMI 2.1 et sa fréquence monte jusqu’à 120 Hz. Le lanceur Gaming Hub est également disponible dans l’interface.

Cette TV a un pic de luminosité inférieur à celui des deux modèles les plus évolués de la gamme. Le nombre de zones de Local Dimming est également moins important, mais la qualité de l’image reste bonne. La TV Samsung QNED 85C est compatible avec les formats HDR, jusqu’au HDR10+ Adaptative. La partie audio est gérée par un système de 6 haut-parleurs en 2.2.2 avec une puissance maximale de 60W. Le Dolby Atoms et la fonctionnalité Object Tracking sont également compatibles.

TV 8K Samsung Neo QLED QN800C 2023

TV 8K Samsung Neo QLED QN800C - 65 pouces 3195€ Voir 3990€ Voir 3999€ Voir 3999€ Voir 3999€ Voir 3999€ Voir 3999€ Voir Plus d'offres TV 8K Samsung Neo QLED QN800C - 75 pouces 5489€ Voir 5489€ Voir 5499€ Voir 5499€ Voir 5499€ Voir 5499€ Voir 5499€ Voir Plus d'offres TV 8K Samsung Neo QLED QN800C - 85 pouces 7990€ Voir 7990€ Voir 7999€ Voir 7999€ Voir 7999€ Voir 8421.6€ Voir 8967.98€ Voir Plus d'offres

On vous propose ici le modèle le plus équilibré des TV Samsung 8K avec rétroéclairage Mini LED. On est évidemment sur du haut de gamme. Ce téléviseur dispose de centaines de zones d’éclairage pour des noirs profonds. Les détails sur l'écran se distinguent même dans les scènes sombres. Le rendu HDR est bon grâce à sa luminosité élevée. Notez que cette TV est compatible avec le HDR10+ Adaptative, la norme la plus avancée de cette technologie. Le Dolby Vision n'est évidemment pas de la partie.

La puce Neural Quantum Processor 8K qui est le cerveau de toute la configuration s’occupe de la mise à l’échelle des contenus. Les images sont nettes, peu importe la définition de la source. Toutes les fonctionnalités gaming indispensables sont également disponibles.

La partie audio est gérée par 8 enceintes en 4.2.2 pour une puissance de sortie de 70W. Le système est compatible Dolby Atmos, Object Tacking Sound+ ou encore Q-Symphony pour ajouter une barre de son qui fonctionne simultanément avec les haut-parleurs.

Samsung The Frame 2023

TV Samsung The Frame 2023 - 55 pouces 1062€ Voir 1290€ Voir 1390€ Voir 1390€ Voir 1399€ Voir 1399€ Voir 1489€ Voir 1490€ Voir 1499€ Voir Plus d'offres TV Samsung The Frame 2023 - 65 pouces 1408€ Voir 1450€ Voir 1490€ Voir 1490€ Voir 1499€ Voir 1499€ Voir 1999€ Voir Plus d'offres TV Samsung The Frame 2023 - 75 pouces 2499€ Voir 2499€ Voir 2499€ Voir 2790€ Voir 3199€ Voir 3359.06€ Voir Plus d'offres

Les téléviseurs Samsung The Frame sont appréciés avant tout pour leur concept séduisant. Ils s'adressent à ceux qui recherchent une TV performante pouvant s'accrocher naturellement au mur tel un tableau dans une galerie d'Art. Vous avez le choix entre différents cadres (couleurs et matières) pour personnaliser l'apparence du tableau.

Et pour ne pas polluer le décor, cette TV est livrée avec un boîtier One Connect. Celui-ci abrite tous les ports, laissant un seul câble ultra-fin de 5 mètres monter vers le téléviseur. L'accroche murale discrète permet à l'écran de se coller quasiment au mur.

Techniquement, la TV Samsung The Frame est un modèle QLED à rétroéclairage Dual LED qui offre une belle qualité d'image. Elle est compatible HDR10+ Adaptative. Les filtres quantiques permettent d'avoir des couleurs pures et une meilleure uniformité de la lumière. Pour la partie audio, elle dispose de quatre enceintes réparties en un système 2.0.2 avec compatibilité Dolby Atmos, OTS et Q-Sympony si vous décidez de l'associer avec une barre de son signée Samsung.

Polyvalente, la Samsung The Frame est aussi conçue avec les gamers en tête. Elle dispose de 4 ports HDMI dont un HDMI 2.1 et sa fréquence de rafraichissement monte jusqu'à 120 Hz. Le lanceur Gaming Hub est également disponible via l'interface Tizen. Ce téléviseur est proposé en plusieurs tailles allant de 43 à 85 pouces.

TV QLED Samsung Q80C

Samsung TV QLED Q80C - 55 pouces 1108.51€ Voir 1108.51€ Voir 1142.49€ Voir 1143.49€ Voir 1144.5€ Voir 1149€ Voir 1149€ Voir 1399€ Voir 1399€ Voir Plus d'offres Samsung TV QLED Q80C - 65 pouces 1549€ Voir 1586.37€ Voir 1636.21€ Voir 1649€ Voir 1649€ Voir 1689€ Voir 1999€ Voir 1999€ Voir 1999€ Voir Plus d'offres Samsung TV QLED Q80C - 75 pouces 1986.41€ Voir 2011.92€ Voir 2030.99€ Voir 2055.95€ Voir 2075€ Voir 2075€ Voir 2079€ Voir 2199€ Voir 2499€ Voir Plus d'offres

Si pour vous le Mini LED n’est pas indispensable, Les TV QLED classiques de Samsung ont une très bonne cote. Certes, la profondeur de contraste n'est pas aussi bonne, mais elle reste très convenable. C'est le cas avec la TV Samsung Q80C qui profite de toutes les fonctionnalités de confort que vous pouvez retrouver sur une QN95C ou une QN90C, et ce, pour un prix plus accessible.

Grâce aux filtres Quantum Dots, les couleurs sont pures. La TV utilise un rétroéclairage Full LED Local Dimming pour des contrastes optimisés, avec une luminosité satisfaisante pour un bon rendu en HDR. La partie sonore est équilibrée et s’appuie sur 6 haut-parleurs (2.2.2) avec une puissance de sortie de 60W. La plupart des utilisateurs ne ressentiront pas le besoin d’utiliser une barre de son.

Mais grâce à la fonctionnalité Q-Symfony, vous pourrez ajouter une barre de son Samsung (Q-Series) pour sublimer le rendu sonore de la TV. Celle-ci profite par ailleurs des compatibilités Dolby Atmos et Object Tracking Sound.

Enfin, cette TV Samsung est parfaite pour le gaming. Elle dispose de 4 ports HDMI 2.1 et a une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Le Gaming Hub est également disponible pour jouer avec ou sans console.

TV QLED Samsung Q60C

TV QLED Samsung Q60C - 55 pouces 701.99€ Voir 895€ Voir 899€ Voir 901€ Voir 943.81€ Voir 949€ Voir 999€ Voir 999€ Voir Plus d'offres TV QLED Samsung Q60C - 65 pouces 879.99€ Voir 1179€ Voir 1197.15€ Voir 1223.72€ Voir 1290€ Voir 1299€ Voir Plus d'offres TV QLED Samsung Q60C - 75 pouces 1372.39€ Voir 1546.33€ Voir 1636.2€ Voir 1790€ Voir 1790€ Voir 1799€ Voir 1799€ Voir Plus d'offres

Ce modèle représente l’entrée de gamme des TV Samsung QLED de 2023. Elle est disponible sous la barre des 1000 € pour les tailles allant jusqu’à 55 pouces. Comparativement à la Q80C, elle s’appuie sur un rétroéclairage Dual LED. La luminosité et le rendu HDR sont moins bons, mais convenables pour une bonne expérience visuelle.

Cette TV utilise la puce Quantum Processor Lite 4K pour le traitement des images, et notamment pour la mise à l’échelle 4K. Deux enceintes assurent le rendu sonore pour une puissance totale de 20W. La bonne nouvelle, c’est que grâce à la fonctionnalité Q-Symphony, vous allez pouvoir ajouter une barre de son Samsung pour rehausser la qualité de son des haut-parleurs de la TV.

La Samsung Q60C n’est pas le modèle le plus adapté aux gamers puisqu’elle ne dispose pas de port HDMI 2.1 et sa fréquence de rafraichissement est de 50 Hz. On y retrouve tout de même l'application Gaming Hub pour jouer en streaming.

Enfin, comme toutes les autres TV Samsung de notre sélection, sa télécommande utilise l’énergie solaire et vous dispense de l’utilisation de piles. Si votre budget ne vous laisse pas beaucoup de marge, cette TV Samsung mise sur l’accessibilité pour une expérience équilibrée.

Quelle TV Samsung choisir ?

Comme vous pouvez le voir avec notre sélection, Samsung propose une gamme très complète de TV. La meilleure option pour la plupart des gens, c'est de partir sur une TV OLED. Si votre budget vous le permet, vous pouvez donc opter pour la S95C qui est le modèle le plus avancé du catalogue. Pour quelques centaines d'euros de moins, vous pouvez vous tourner vers la Samsung OLED S90C.

Mais il n'y a pas que l'OLED qui vaille le coup. Les TV Neo QLED de Samsung on considérablement réduit l'écart avec les TV OLED grâce à leur nombreuses zones de rétroéclairage Mini LED. D'aucuns les trouvent globalement meilleures à l'OLED grâce à leur forte luminosité, mais tout est question de préférence. La gamme Neo QLED est composée des modèles QN95C, QN90C et QN85C en 4K. Si vous misez sur la 8K, la QN800C est un modèle équilibré.

Le QLED classique reste une belle alternative, quoique ses contrastes sont un peu moins profonds. Vous avez le choix entre les Samsung Q80C, Q70C et Q60C. Enfin, il reste la gamme The Frame qui s'adresse à ceux qui recherchent un style artistique pour sublimer leur intérieur.